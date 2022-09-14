Обошлось без жертв: стрельба на школьном дворе в Монреале

В тот же день было совершено нападение на монреальского студента.

Полиция Монреаля проводит расследование по факту стрельбы на школьном дворе в районе Анжу в понедельник вечером.

Диспетчеры получили многочисленные звонки в службу экстренной помощи около 20:00 с сообщениями о выстрелах на проспекте Де Жалес.

По данным стражей порядка, жертв или подозреваемых обнаружено не было. Однако на месте происшествия были обнаружены гильзы и пробито окно школьного здания.

По словам свидетелей, к двум людям, стоявшим во дворе школы, подошли несколько человек, вышедших из машины, которые затем открыли огонь в их направлении.

Все участники скрылись с места происшествия до прибытия правоохранителей.

Место происшествия было закрыто в понедельник вечером. Расследование продолжается.