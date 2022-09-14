Почему Королеву похоронят в свинцовом гробу?

А в Канаде все решают, будет ли день похорон Ее величества выходным.

Гроб с телом королевы Елизаветы II во вторник прибыл в Лондон из Эдинбурга. Как и Филипп, герцог Эдинбургский, умерший в 2021 году, Королева будет похоронена в гробу из английского дуба с латунными ручками. Он был спроектирован более 30 лет назад и облицован свинцом.

Практика захоронения членов королевской семьи в обитых свинцом гробах насчитывает сотни лет.

Членов королевской семьи хоронят в усыпальнице, а не в земле. Их гробы облицованы свинцом, чтобы замедлить разложение. Свинец запечатывает гроб и предотвращает попадание влаги, сохраняя тело на срок до года .

Эта практика восходит к викторианской эпохе, когда герметичное уплотнение гроба было необходимо, чтобы предотвратить сильное гниение в наземных захоронениях. Члены королевской семьи и английская знать использовали гробы, облицованные свинцом, по крайней мере, четыре столетия.

В таких же “домиках” похоронены королева Елизавета I и король Карл II, а также принцесса Диана, сэр Уинстон Черчилль и сэр Фрэнсис Дрейк.

Сочетание свинца и дуба делает гроб Елизаветы II настолько тяжелым, что потребуется восемь военных, чтобы поднять его.

Королева будет похоронена в Мемориальной часовне Георга VI в Виндзорском замке. Она успокоится рядом с королем Георгом VI, королевой Елизаветой, королевой-матерью, и прахом ее сестры принцессы Маргарет.

Гроб принца Филиппа будет эксгумирован в ближайшие недели и перевезен из Королевского хранилища в Мемориальную часовню Георга VI, чтобы лежать рядом со своей Королевой.