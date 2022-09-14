Разрешат ли в сноудоновском парке выгуливать собак?

Жители Сноудона могут добиться выгула собак в их парке, если они и работники мэрии не отступят от своего плана.

Группа, выступающая за собачий выгул в парке Макдональд, на этой неделе пришла в совет CDN-NDG, вооруженная планом, схемами, сотнями подписей и решимостью. “Мы – хорошая общественная группа, решительная и преданная делу создания парка для собак в Макдональд-парке”, – сказала Бетти Крисанте. “Если вы пойдете туда в любое время дня, вы столкнетесь по крайней мере с 5-6 собаками”, – говорит она. “Удивительно, как много людей держат собак в этом районе”. Действительно, Макдональдс уже известен как неофициальный собачий парк, что может подтвердить любой житель района; когда футбольное поле не функционирует, оно обычно занято собаками, выгуливаемыми на поводках и без оных.

“Двадцать лет назад мы попросили устроить там парк для собак, но бывший мэр района Майкл Аппельбаум жил прямо через дорогу, и он действительно не хотел, чтобы парк для собак был перед его домом”. Согласно новому плану, в юго-западном углу парка, рядом с Кланранальдом и Изабеллой, напротив церкви, вверх по склону будет устроен огороженный собачий загон размером 80 х 25 футов. “Мы считаем, что предложенное местоположение не будет мешать проживанию, будет полезно пожилым людям, которые выгуливают своих домашних животных, и позволит всем общаться не только со своими питомцами, но и с пешеходами”.

В то время как собачий загон, расположенный в Хэмпстеде находится всего в одном километре от Макдональда, Крисанте говорит, что это не вариант для большинства, кому пришлось бы платить лицензионный сбор, и он совсем не крошечный. Я хочу, чтобы люди, живущие в Хэмпстеде, приезжали и платили за лицензию в Монреале, и я думаю, что это было бы немного выгоднее для нашего города”. Кроме того, она говорит, что ходить пешком до ближайшего из 4 парков района к западу от Декари, неудобно, особенно для пожилых людей, а особенно зимой.

Но все не так-то просто и легко. Парк уже является пристанищем для футбола, бейсбола, крикета, брызговиков, хоккея, катания на коньках, игровых площадок, занятий йогой, пикников и многого другого, и мэр района Грасия Касоки Катахва сказала, что сейчас это маловероятно, потому что парк уже заполнен специально предназначенными объектами. “Когда вы не за столом принятия решений, вы можете думать, что все проще, чем кажется”,- добавила она, а затем поручила члену совета Сноудона Сонни Мороз найти решение.

Мороз сказал, что CDN-NDG является одним из районов с наименьшим количеством зарегистрированных собак по сравнению с фактической численностью собак на территории, что, по его словам, частично связано с отсутствием услуг, предоставляемых людям, которых просят заплатить пошлину. Он призвал жителей регистрировать своих собак, чтобы можно было знать, сколько собак находится в этом районе и в каких услугах они нуждаются. Мороз также пообещал работать с группой, “чтобы выдвинуть предложение, за которое весь совет проголосует в ближайшем будущем”, и он намеревается делать это до тех пор, пока не будет профинансирован собачий парк.