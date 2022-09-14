Как сохранить и улучшить кредитный рейтинг?

Кредитный рейтинг похож на оценку в бюллетене. Чем больше вы доказываете способность выполнять взятые на себя финансовые обязательства, тем больше очков вы получите.

Кредитный рейтинг — также известный как кредитоспособность, используется для оценки степени риска человека в кредитной области. Он варьируется от 300 до 900.

Около 670 рейтинг считается хорошим. Выше 760 — превосходным. Когда у вас хороший рейтинг, вам легко получить финансирование, потому что кредиторы верят, что кредит будет выплачен. И чем выше рейтинг, тем легче вы можете договориться о лучшей процентной ставке.

С другой стороны, низкий рейтинг повлияет на нашу способность брать кредиты. Но не только – вам придется платить больше страховые взносы, может быть трудно арендовать жилье, получить руководящую должность или получить определенную работу, в частности кассиром. Некоторые думают, что человек, который испытывает трудности с оплатой своих счетов, менее ответственен и более склонен к мошенничеству, к подаче неоправданных страховых претензий, или возможно не будет платить за аренду. Конечно, такие подозрения не всегда оправданы. Это несправедливо? Несомненно. Но все же показывает важность заботы о своем кредитном рейтинге.

Вот несколько советов для поддержания и улучшения кредитного рейтинга.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ВАШ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Канадское потребительское агентство в финансовых вопросах рекомендует использовать не более 35% — 50% от доступного финансирования. По данным агентства, частое использование более 70% доступного кредита, а еще хуже – перерасход, посылает сигнал, что вы представляете довольно высокий риск или у вас финансовые трудности. И это даже если вы выплачиваете каждый месяц все ваши кредиты.

ПРОВЕРЯЙТЕ ВАШУ ИСТОРИЮ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Раз в год убедитесь, что в Вашем досье нет ошибок. Если учетная запись недоступна или не содержит никаких данных, возможно, вы могли стать жертвой кражи личных данных. Два рейтинговых агентства в Канаде, Equifax и TransUnion , по закону обязаны предоставлять бесплатный онлайн доступ к файлу кредита. Некоторые финансовые учреждения, такие как Desjardins, Bank Royal и CIBC, тоже предлагают такую услугу.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КРЕДИТА

Для поддержания кредитного рейтинга желательно иметь разные кредитные продукты, такие как кредит на автомобиль, кредитная карта и кредитная линия. Пользуясь ими, можно улучшить свой рейтинг. Но при одном условии – важно вовремя делать необходимые платежи! Также важно не переусердствовать – наличие нескольких (трех и более) кредитных карт может быть расценено кредитными организациями как повышение риска.

ДЕЛАЙТЕ ВАШИ ПЛАТЕЖИ ВОВРЕМЯ

Задержка выплат по кредитам, да и не только, например, задержка оплаты телефона, – это наиболее частая причина снижения кредитного рейтинга. По кредитной карточке необязательно выплачивать всю сумму кредита каждый месяц. Но необходимо выплачивать без опоздания хотя бы минимальный указанный платеж. Любое опоздание более чем на 30 дней автоматически снижает ваш кредитный рейтинг. Чтобы избежать неприятностей по забывчивости, авторизуйте автоматические платежи.

ИЗБЕГАЙТЕ ЧАСТЫХ ПРОВЕРОК КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

Вам постоянно предлагают новые кредитные карты? Не поддавайтесь искушению! Помимо негативного влияния нескольких кредиток на ваш имидж (см. пункт 3), при каждом оформлении кредита кредиторы обращаются к вашему файлу кредитной истории. То же самое происходит если вы при выборе нового автомобиля ходите по разным гаражам и проверяете какой кредит или рассрочку вы можете получить. Для кредитных агентств частые консультации в вашем файле являются признаком возможных финансовых затруднений.

СОХРАНЯЙТЕ ВАШИ БАНКОВСКИЕ И КРЕДИТНЫЕ СЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Возраст ваших счетов играет в вашу пользу, потому что кредиторам проще оценить ваши кредитные привычки, конечно, при условии, что они хорошие! Важное замечание – если вы не пользуетесь кредитной картой, а всё оплачиваете с дебитного банковского счета или наличными, у вас попросту не будет кредитной истории. В таком случае, когда вы решите купить дом или квартиру, неизбежно возникнут трудности с получением ипотеки.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы