Королева Елизавета и ее преданные корги

Корги всегда были для Ее Величества больше, чем просто собаками. Они были целой частью ее жизни.

70 лет на троне, 73 года рядом с любимым мужем Филиппом, — за всю свою жизнь Елизавета II поставила множество рекордов, но есть среди них один, который, быть может, бьет все ее достижения, — это преданность королевы собакам породы корги. С этими забавными псами Ее Величество не расставалась — вы только вдумайтесь! — больше 80 лет!!! Вот почему 15 апреля 2018 года в Виндзорском замке для Елизаветы закрылась целая страница ее жизни. В этот день умер ее последний корги — 14-летний Уиллоу, который долгое время страдал от онкологического заболевания. Елизавета лично дала согласие на эвтаназию, дабы прекратить страдания животного. «Уиллоу был последней связью Елизаветы с ее детством и ее родителями, — рассказал инсайдер из Букингемского дворца. — Это действительно похоже на конец целой эпохи». Тогда, кстати говоря, у Ее Величества еще оставался корги по кличке Уиспер, которого, впрочем, Елизавета не «вырастила» сама, а лишь приютила, когда хозяин собаки умер. Но через несколько месяцев не стало и его.

Маленькой принцессе Лилибет не было еще и десяти, и, как и любому ребенку, ей хотелось завести собственное домашнее животное. Конечно, у герцога и герцогини Йоркских и так были собаки, но для юной Елизаветы не существовало породы краше, чем пушистые и милые корги, которых у ее родителей, увы, не было. Впервые забавных псов этой породы принцесса увидела в доме маркизов Бата, куда они всей семьей частенько ходили в гости. Веселые, дружелюбные, с мягкой шерстью и пастью-улыбкой, — щенки друзей герцогов Йоркских мгновенно очаровали девочку. Да так, что с тех пор она не могла думать ни о чем другом, кроме как о собственном псе. Родители Лилибет, конечно же, сразу заметили горящие глаза дочурки, которым было совершенно невозможно сопротивляться. К тому же, Елизавета положила глаз на действительно добрых и неагрессивных собак, обожающих детей. Решение было принято: Альберт и Элизабет отправились в питомник.

Маленького щенка породы вельш-корги-пемброк принц Альберт и Элизабет Боуз-Лайон приобрели для своих дочерей у заводчицы Телмы Грэй. Дуки был сыном тогдашнего чемпиона выставок Криммич Президента, и был выбран герцогами Йоркскими среди своих братьев только за то, что у него был хоть какой-то намек на хвостик. «Он должен чем-нибудь вилять. Так мы хотя бы будем понимать, доволен он или нет», — иронично заметила мама Лилибет. Лилибет и Маргарет были в восторге. Дуки в один момент стал полноценным членом августейшей семьи: кушал с рук принцесс, спал на собственной кушетке, периодически становился героем газетных публикаций. А вслед за ним в доме появились и другие собаки этой породы: Джейн, Крэкерс и Кэрол, Сьюзан, и, наконец, Уиллоу. Кстати говоря, Сьюзен стала любимейшей собакой Елизаветы — Ее Высочество даже не пожелала расстаться с ней на время свадебного путешествия с принцем Филиппом, взяв любимицу с собой.

Всего у Ее Величества за всю жизнь было около 30 корги. Повзрослев, Елизавета так сильно увлеклась разведением собак, что подружилась практически со всеми уважаемыми заводчиками Великобритании. Королева всегда с трепетом дарила любимых щенков своим отпрыскам — как когда-то ее родители дарили собак им с Маргарет. Но энтузиазм монархини не всегда получал должный отклик у ее детей. Например, принц Чарльз терпеть не мог любимую породу матери, предпочитая лабрадоров, а в 2003 году одна из собак принцессы Анны, бультерьер по кличке Дотти, так покусала одного из корги Ее Величества, что животное пришлось усыпить.

Нет корги и у герцога и герцогини Кембриджских, которые предпочли завести для себя черного кокер-спаниеля по кличке Луппо. Известно, к примеру, что в 1999 году Королева со скандалом уволила одного из своих лакеев за то, что тот в шутку подливал животным в миску виски и джин. Коротколапые собаки стали такой же частью фирменного образа Королевы, как корона или же яркие костюмы. В популярной культуре Елизавету всегда изображают в обнимку с пушистыми корги, а в некоторых странах Содружества этой породе даже установлено несколько памятников.

Разводить любимцев Королева прекратила в 2015 году, оставив при себе собак из помета 2000-го и 2003-го года. Свое решение Ее Величество аргументировала тем, что не хочет, чтобы ее корги пережили ее. Представить, что ее любимые компаньоны вдруг останутся без ее попечения, монархиня никак не могла. И не стала этого допускать. Так в 2018 году, со смертью Уиллоу и Уиспера, для Елизаветы II официально наступил «конец целой эпохи».