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Новости Байден вновь заблудился на сцене после своего выступления
Джо Байден

Байден вновь заблудился на сцене после своего выступления

Виктория Христова Сен 14, 2022 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Байден вновь заблудился на сцене после своего выступления отключены 23 Просмотров

Очередная сложность с уходом со сцены возникла у президента США Джо Байдена после выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне, 13 сентября сообщает Sky News.

Очередная сложность с уходом со сцены возникла у президента США Джо Байдена после выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне, 13 сентября сообщает Sky News.

Байден после произнесения речи не смог найти выход со сцены после чего вернулся к трибуне и попросил помощи. На сцену вышли помощники, попытавшиеся сделать вид, что их выход запланирован. Байден развернулся спиной к публике и стал спрашивать куда ему идти. Когда ему несколько раз показали на лесницу, президент догадался что нужно сделать и победным шагом проследовал к выходу.

Это уже далеко не первый случай, когда самый пожилой президент за всю историю США не может найти выход со сцены и теряется при окончании речи. Среди конфузов, произошедших с Байденом – падение с велосипеда, попытка пожать руку пустоте, блуждание по сцене, неоднократные вероятности упасть на трапе самолета. В августе американские СМИ запечатлели неудачные попытки президента Соединенных Штатов надеть личные вещи в ходе рабочего визита политика в штат Кентукки. На видео глава Белого дома безуспешно пытается просунуть левую руку в легкий пиджак, а через некоторое время Байден не смог поймать солнцезащитные очки, которые сползли с переносицы и упали на землю.

Напомним, Джо Байден является самым пожилым американским лидером в истории. В скором времени ему исполнится 80 лет. И при этом, как ранее заявляли в Белом доме, он планирует баллотироваться на еще один президентский срок.

 

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