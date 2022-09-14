Привлекался к суду и был осуждён трижды. Теперь кандидат от Либеральной партии

Кандидат от Либеральной партии Квебека был трижды признан виновным и наказан по суду. Теперь выдвигается в депутаты

Хранил краденое, попался, штраф. Хранил второй раз, попался, штраф, хранил третий раз, попался, штраф. Но исправился и пошёл в кандидаты в депутаты.

Во вторник, 13 сентября, стала известна весёлая новость – оказалось, что кандидат в депутаты от Либеральной партии Квебека трижды привлекался к уголовной ответственности за хранение краденого по статьям 354 и 355 Уголовного кодекса Квебека, где преступление сформулировано в чётких юридических терминах, но наш перевод только позволяет понять смысл обвинений – “хранение незаконно чужой собственности (имущества), при условии, что человек был заведомо осведомлён в том, что эта собственность (это имущество) была приобретена (было приобретено) преступным путём”.

Иначе говоря, горе-кандидат обвинялся в хранении краденого, причём не один раз, когда можно сказать, мол, “бывает, бес попутал”, а трижды. Точнее, четырежды, только вот в четвёртый раз мужчина уже стал опытнее и свою “невиновность” по этому эпизоду доказал.

Каждый раз он обвинялся в хранении краденого на сумму менее 5 тысяч долларов, что предполагает не отсидку, а выплату штрафа (хитёр!, знал, за что не сажают!). Каждый раз вину признал! Каждый раз был приговорён к выплате штрафа в 750 долларов.

Первый раз был взят за руку в 2005 году, второй раз в 2008, в третий в 2014.

Нет, в воровстве его не обвиняли, только в хранении краденого имущества. Зато с 2014 года исправился, стал законнопослушным гражданином и выдвинулся в кандидаты от Либеральной партии Квебека на пост депутата, дабы всеми силами защищать в провинции Закон и порядок.

Когда журналисты, раскопавшие сведения (весьма возможно, с помощью соперничающих партий, что было бы логично), попытались с героем связаться, тот на вызовы не ответил. Наверняка, из скромности.

Что ж, бывает, обманул Партию, обманул общественность, грязной метлой надо гнать из здорового коллектива.

Только вот незадача. Когда журналисты обратились с вопросом по месье Лемьё к руководству Либеральной Партии Квебека, то заверило, что снимать кандидата с гонки не собирается, человек твёрдо встал на путь исправления, в последние годы ворованное имущество на сумму менее 5000 долларов не хранил. Честным стал.

Заметим также, что данные о всех кандидатах доступны, включая данные по их судебному прошлому. Партия не могла не знать об уголовном прошлом своего кандидата (но, конечно, возможно, и не заметили, но сам-то кандидат обязан был партии сообщить об этом в ходе выбора кандидатуры. Если бы сообщил, партия бы тут же его кандидатуру отклонила, но ведь не сообщил? Потому что честный? Или потому что надеялся, что пронесёт? Или же всё же сообщил, а партия сочла дело ерундовым – подумаешь, хранил краденое, с кем не случается, пустяк).

Голосуем, голосуем! До выборов еще три недели, как никак. О, сколько нам открытий чудных сулят эти три недели, согласны?