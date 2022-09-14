Лидер партии Солидарный Квебек, как выяснилось, явно врал во время рассмотрения иска к нему по задолженности в выплате квартплаты. И дело проиграл

Габриель Надо – честнейший политик. Будем ждать его пояснений по интересному (для выборов) эпизоду из его жизни.

Только что, вчера вечером, стал известен интересный (для предвыборной кампании) факт – один из кандидатов в депутаты от Либеральной партии Квебека имеет относительно солидное криминальное прошлое, хотя к заключению приговорён не был, обошлось штрафами. Мы об этом писали сегодня, парой часов ранее. Но в статье мы задали вопрос, который, несомненно, задали себе и наши читатели – сколько ещё чудных открытий ожидает нас в ходе нынешней кампании. Ответ был получен немедленно:

Выяснилось, что Габриель Надо, главный обвиняемый, ой, главный кандидат партии Солидарный Квебек, тоже может похвастаться определёнными моментами в своей “безупречной жизни”. хотя с криминалом его история не связана. Но любопытна.

Оказывается, в 2012 году, десять лет назад, Управление по делам жилых помещений Квебека (Régie du logement), после рассмотрения иска хозяина квартиры, в которой проживал вождь Солидарного Квебека, вынесло приговор: месье Надо виновен в неуплате квартплаты в течение двух месяцев. Он не внёс квартплату за март и апрель 2012 года. Общая сумма задолженности составила 1900 долларов. Более того, в решении прямо указывалось на то, что у Управления сложилось мнение, что Габриэль Надо не достоин доверия, его объяснения нелогичны и абсурдны.

Дело в том, что господин Надо не сослался на забывчивость или, скажем, на стеснённое финансовое положение, или же, на состояние здоровья. Нет. Он пояснил, что квартплата была внесена вовремя, оплата была произведена наличными. Расписку же от хозяина (обычная и стандартная процедура в таких случаях) потому, что наш квартиросьёмщик оставил деньги в конверте, который он положил в почтовый ящик в доме хозяина. Ящик расположен снаружи, на внешней стене дома.

Судья, рассматривавший дело, задал резонный вопрос – “кто оставляет квартплату в почтовом ящике, доступ к которому открыт для всех? Кто даже не сообщает об этом факте хозяину? Кто не просит расписку? Кто вообще так оставляет такие суммы без всяких предосторжностей? Вы бы оставили так деньги, причём внося задолженность сразу за два месяца?”

Хозяева жилого помещения заверили, что никогда не давали разрешение на то, чтобы их жильцы (а таких жильцов 61 семья) оставляли деньги в почтовом ящике.

Да, господин Надо предьявил суду “доказательства” – выписки из банковских операций, подтверждающие, что он снял деньги со своего банковского счёта. Но “доказательства”, мягко говоря, странные – суммы-то он снимал, но на что эти деньги были потрачены?

Так что, раскопали дотошливые журналисты ещё один горячий факт из жизни нынешних кандидатов, причём в этом случае речь о лидере одной из партий.

Остаётся задать тот же вопрос, что мы задали сегодня же – сколько ещё открытий чудных сулит нам нынешняя предвыборная кампания, котороя продлится ещё три недели? По два открытия в день, это уже немало. Попкорном-то запаслись, люди?