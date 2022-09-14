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Новости Новости Квебека и Монреаля В Квебеке смыло дорогу: водитель пропал без вести

В Квебеке смыло дорогу: водитель пропал без вести

Olga Fedak Сен 14, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 31 Просмотров

Ну здравствуй, осень…

Пока монреальцы вычерпывали воду из своих подвалов, а управление транспорта Монреаля сушило подтопленное метро, в пяти сотнях километров к северу и вовсе смыло дорогу.

По словам полиции, рано утром в среду поток воды разорвал дорогу регионального значения возле Сен-Анри-де-Тайон в Сагеней-Лак-Сен-Жан.

В эпицентре стихии оказались два автомобиля.

Пикап смыло с дороги и отнесло потоком на 600 метров. Однако спасатели не обнаружили 60-летнего водителя внутри машины. Он все ещё считается пропавшим без вести. В поисках мужчины задействованы вертолет, водолазы и офицеры полиции.

Второму водители повезло больше – он отделался лёгкими травмами. Его доставили в местную больнице и после осмотра ему разрешили вернуться домой.

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