В Квебеке смыло дорогу: водитель пропал без вести

Ну здравствуй, осень…

Пока монреальцы вычерпывали воду из своих подвалов, а управление транспорта Монреаля сушило подтопленное метро, в пяти сотнях километров к северу и вовсе смыло дорогу.

По словам полиции, рано утром в среду поток воды разорвал дорогу регионального значения возле Сен-Анри-де-Тайон в Сагеней-Лак-Сен-Жан.

В эпицентре стихии оказались два автомобиля.

Пикап смыло с дороги и отнесло потоком на 600 метров. Однако спасатели не обнаружили 60-летнего водителя внутри машины. Он все ещё считается пропавшим без вести. В поисках мужчины задействованы вертолет, водолазы и офицеры полиции.

Второму водители повезло больше – он отделался лёгкими травмами. Его доставили в местную больнице и после осмотра ему разрешили вернуться домой.