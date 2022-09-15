Канадский музей выдал любительскую поделку за древний артефакт коренных народов

Сам автор несколько раз акцентировал внимание, что не принадлежит к коренным народам.

Дождливым днём в январе 2017 года Рэй Будро, простой ночной сторож охранной компании, пошел на пляж с плотницким молотком и долотом. Он увлекался тиснением кожаных обложек для Библий, однако на сей раз решил впервые попробовать поработать с камнем.

Мужчина нашел кусок песчаника весом более 100 килограммов на дне обрыва и начал вырезать на нем человеческое лицо. Он оставил свою незаконченную работу там же на пляже, надеясь закончить ее позднее.

Однако вернувшись на пляж через 3 дня, Будро не нашел свой валун. Он предположил, что его, скорее всего, его унесло в море приливом.

Три года спустя Грант Кедди, куратору отдела коллекций коренных народов и репатриации Королевского музея Британской Колумбии, по наводке нашёл “странный камень с резьбой” в прибое во время отлива.

Кедди и его команда резво приступили к работе по восстановлению резьбы и подготовке постоянной экспозиции галереи для “ритуального каменного столба”.

В запланированной инсталляции резьба была установлена ​​вертикально внутри витрины, чтобы “показать фигуру такой, какой ее видели много веков назад, частично в земле”.

Известно, что музей игнорировал предупреждения о подлинности резьбы. Сотрудники продолжали реализацию планов по представлению камня в качестве переломного открытия для культуры коренных народов провинции. Работников музея неоднократно предупреждали, что на пляже, где был найден “артефакт”, часто работает местный резчик-аматор. За время “научной работы” музей не пытался связаться с Будро, хотя он несколько раз публиковал фото своей незаконченной работы в интернете.

После шести месяцев усердной работы музей выпустил пресс-релиз и опубликовал длинную статью, в которой сообщалось об открытии “особой ритуальной каменной колонны”, высеченной столетия назад коренными жителями южной части острова Ванкувер.

Новость попала в заголовки национальных газет и вызвала волнение в археологическом сообществе.

Но не тут-то было…

Однако через 48 часов после анонса “простой парень” Будро опубликовал фотографии своей резьбы. Она поразительно напоминала статую, которая, по мнению музея, “использовалась много веков назад для изменения погоды во время сезонных церемоний”.

Когда публикации Будро подхватили СМИ, музей быстренько удалил все упоминания об открытии, включая пресс-релиз, фотографии и длинное эссе куратора Кедди со своего веб-сайта без объяснения причин. Позднее все исследования Кедди были удалены с сайта музея вместе с его профилем сотрудника и контактной информацией.

Кедди, который десятилетиями был ведущим куратором музея, также был удален из справочника сотрудников правительства Британской Колумбии, в котором указана контактная информация нынешних провинциальных служащих.

На это неделе музей наконец-то вернул Будро его “артефакт”. Мужчина надеется, что теперь ему удастся закончить свое творение.