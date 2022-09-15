Когда банк не отдает клиентам их накопления, они забирают деньги с помощью игрушечного оружия

А в Канаде с помощью игрушечного оружия срывают выступления политиков.

Толпа активистов ворвалась в отделение банка в Бейруте в среду. Размахивая, как потом оказалось, игрушечным пистолетом, главная активистка забрала 13 тысяч долларов США своих застрявших сбережений.

Сали Хафез рассказала ливанскому телеканалу “Аль-Джадид”, что ей нужны деньги для оплаты лечения ее сестры от рака. Она акцентировала внимание, что неоднократно посещала банк, чтобы взять свои деньги. Но ей ответили, что она может забирать только 200 долларов в месяц в ливанских фунтах. Хафез заявила, что в этом банке у нее есть сбережения на сумму 20 тысяч долларов. Она призналась, что уже продала многие из своих личных вещей и подумывала продать свою почку, чтобы найти деньги на лечение 23-летней сестры.

“Я не врывалась в банк, чтобы кого-то убить или поджечь, — заявила она. – Я здесь, чтобы получить свое по праву”.

Банки Ливана испытывают острую нехватку наличных денег. Они ввели строгие ограничения на снятие иностранной валюты в 2019 году, лишив сбережений миллионы людей.

Хафез прославили в социальных сетях Ливана – многие жители маленькой страны, пострадавшей от кризиса, пытаются свести концы с концами и вернуть свои сбережения. Она призвала других предпринять аналогичные действия, чтобы вернуть свои сбережения.

Несколькими неделями ранее водитель службы доставки еды ворвался в отделение ещё одного банка в Бейруте. Он держал в заложниках 10 человек в течение семи часов, требуя десятки тысяч долларов со своих заблокированных сбережений. Большинство соотечественников также приветствовало его как героя.