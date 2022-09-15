Квебекский депутат в парламенте покидает консерваторов после победы Пуаливра

Пьер Пуаливр стал лидером Консервативной партии Канады, с огромным отрывом победив соперников.

Депутат от Квебека Ален Рейес заявил, что покидает фракцию консерваторов и будет заседать в качестве независимого депутата в Палате общин после того, как Пьер Пуаливр был назначен новым лидером партии.

В своем заявлении Рейес, поддержавший Жана Шареста в гонке за лидерство, говорит, что, хотя он и уважает решение членов, “некоторые из моих политических идеалов, ценностей и убеждений несовместимы с новым путем”.

Рейес сказал, что во вторник он написал спикеру Палаты общин, чтобы сообщить ему о своем решении заседать в качестве независимого кандидата. Это приведет к новой рассадке в зале.

“Я ухожу без горечи и остаюсь движимым глубоким желанием продолжать служить населению на политической сцене, – сказал депутат. – Я остаюсь гордым прогрессивным консерватором и буду продолжать служить своим избирателям из округа Ричмонд-Артабаска”.

Рейес был впервые избран в парламент в 2015 году. Он был заместителем лидера партии и представителем Квебека до февраля. Затем он ушел с этой должности, чтобы сосредоточиться на гонке за лидерство в парти.

На протяжении всей семимесячной кампании Райес был среди двух десятков членов фракции консерваторов, которые поддерживали Шареста. Жан Шарест с большим отрывом занял второе место в борьбе за кресло лидера партии.

Пьер Пуаливр отреагировал на первое дезертирство и заявил, что Рейес “решил не бороться с премьер-министром Джастином Трюдо и его экономической политикой”. Он добавил, что все консерваторы, которые остаются за ним, согласны с тем, что борьба с инфляцией должна быть в центре внимания партии.