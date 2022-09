Conservative Party of Canada Leader Pierre Poilievre delivers a speech after he was announced as the winner of the Conservative Party of Canada leadership vote, in Ottawa, on Saturday, Sept. 10, 2022. THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

Лидером консерваторов в Канаде стал сторонник биткоина

















Консерваторы Канады выбрали Пьера Пуальевра, продвигавшего биткойн как способ борьбы с инфляцией, своим лидером. Консерваторы ставят своей целью вернуть власть, которая сейчас принадлежит либералам во главе с премьер-министром Джастином Трюдо, 11 сентября сообщает Reuters. 43-летний Пуальевр одержал победу в первом туре рейтингового голосования, в котором подали свои голоса более 400 000 членов. Он стал шестым лидером консерваторов с 2015 года. С тех пор они трижды проиграли выборы либералам во главе с Трюдо. В первом туре рейтингового голосования Пуальевр победил своего главного конкурента Жана Шаре, бывшего премьер-министра Квебека, и трех других. В ходе праймериз консервативные политики критиковали Трюдо и главу центрального банка за неспособность обуздать всплеск инфляции. «Сегодня вечером начинается путь к замене старого правительства, которое обходится вам дороже и дает вам меньше, новым правительством, которое ставит вас на первое место: ваша зарплата, ваша пенсия, ваш дом, ваша страна», — заявил Пуальевр. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события! Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

