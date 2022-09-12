Кортеж с телом Елизаветы II прибыл в Абердин

Траурный кортеж с телом покойной королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в Абердин, первую остановку на последнем пути королевы по стране, 11 сентября передает Sky News.

Траурный кортеж с телом покойной королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в Абердин, первую остановку на последнем пути королевы по стране, 11 сентября передает Sky News.

Кортеж выехал из Балморала и сделает остановку в Абердине на пути в столицу Шотландии Эдинбург. Первый отрезок пути составит 170 километров. Гроб с телом королевы покрыт королевским шотландским штандартов и букетом цветов, собранных в поместье королевы. В Эдинбурге гроб будет выставлен в соборе для прощания. В почетном карауле у гроба будет стоять сам король Великобритании Карл III.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландской королевской резиденции Балморал. Согласно протоколу, траурный кортеж с телом королевы должен проехать по стране, чтобы подданные могли проститься с ней, после чего тело будет доставлено в Лондон и похоронено в часовне в Виндзорском замке. Похороны состоятся 19 сентября.

Шотландия скорбит по покойной королеве Великобритании, заявила первый министр автономии Никола Стерджен, комментируя последний путь британского монарха по территории страны, 11 сентября в своем Twitter.

Гроб с телом королевы покинул резиденцию в шотландском Балморале сразу после 10:00 по местному и проедет через Абердин и Данди, прежде чем будет установлен во дворце Холирудхаус в Эдинбурге.

«Печальный и горький момент, когда Ее Величество королева покидает свой любимый Балморал в последний раз, — написала Стерджен. — Сегодня, когда она отправится в Эдинбург, Шотландия отдаст дань уважения выдающейся женщине».

В понедельник 12 сентября траурная процессия пройдет по центральным улицам Эдинбурга от дворца до собора Святого Эгидия. Там состоится богослужение, в котором примут участие новый король Карл III и первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Жители города смогут проститься с королевой, когда ее тело выставят на сутки главном храме шотландской пресвитерианской церкви.

Следующей ночью пройдет традиционное Бдение принцев — члены королевской семьи проведут ночь у гроба королевы, а во вторник королевский гроб доставят самолетом в Лондон.