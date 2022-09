The hearse carrying the coffin of Britain's Queen Elizabeth passes through the village of Ballater, near Balmoral, Scotland, Britain, September 11, 2022. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Кортеж с телом Елизаветы II прибыл в Абердин

















Траурный кортеж с телом покойной королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в Абердин, первую остановку на последнем пути королевы по стране, 11 сентября передает Sky News. Траурный кортеж с телом покойной королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в Абердин, первую остановку на последнем пути королевы по стране, 11 сентября передает Sky News. Кортеж выехал из Балморала и сделает остановку в Абердине на пути в столицу Шотландии Эдинбург. Первый отрезок пути составит 170 километров. Гроб с телом королевы покрыт королевским шотландским штандартов и букетом цветов, собранных в поместье королевы. В Эдинбурге гроб будет выставлен в соборе для прощания. В почетном карауле у гроба будет стоять сам король Великобритании Карл III. Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландской королевской резиденции Балморал. Согласно протоколу, траурный кортеж с телом королевы должен проехать по стране, чтобы подданные могли проститься с ней, после чего тело будет доставлено в Лондон и похоронено в часовне в Виндзорском замке. Похороны состоятся 19 сентября. Шотландия скорбит по покойной королеве Великобритании, заявила первый министр автономии Никола Стерджен, комментируя последний путь британского монарха по территории страны, 11 сентября в своем Twitter. Гроб с телом королевы покинул резиденцию в шотландском Балморале сразу после 10:00 по местному и проедет через Абердин и Данди, прежде чем будет установлен во дворце Холирудхаус в Эдинбурге. «Печальный и горький момент, когда Ее Величество королева покидает свой любимый Балморал в последний раз, — написала Стерджен. — Сегодня, когда она отправится в Эдинбург, Шотландия отдаст дань уважения выдающейся женщине». В понедельник 12 сентября траурная процессия пройдет по центральным улицам Эдинбурга от дворца до собора Святого Эгидия. Там состоится богослужение, в котором примут участие новый король Карл III и первый министр Шотландии Никола Стерджен. Жители города смогут проститься с королевой, когда ее тело выставят на сутки главном храме шотландской пресвитерианской церкви. Следующей ночью пройдет традиционное Бдение принцев — члены королевской семьи проведут ночь у гроба королевы, а во вторник королевский гроб доставят самолетом в Лондон. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события! Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Поделиться