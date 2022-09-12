Антигуа и Барбуды объявили об оформлении статуса независимости от Великобритании

Антигуа и Барбуды расположены в Карибском море. Проживает в них до 100 тысяч человек.

Антигуа и Барбуды намерены провести референдум об образовании республики и об отказе от статуса подданных британской короны, заявил премьер-министр островного государства Гастон Браун. Об этом 11 сентября сообщает The Guardian.

Браун подписал документ о признании Карла III королем Антигуа и Барбуды.

После этого премьер-министр объявил о проведении референдума по изменению конституции в ближайшие три года:

«Это не акт враждебности или показатель каких-либо различий между Антигуа и Барбудой и монархией, но это последний шаг, чтобы завершить путь к независимости, чтобы убедиться, что мы действительно являемся суверенной нацией».

Напомним, Антигуа и Барбуды расположены в Карибском море. Проживает в них до 100 тысяч человек.