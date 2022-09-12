Аренда или собственность: что лучше для вас?

На фоне все более высоких ипотечных и процентных ставок канадцы, изо всех сил пытающиеся попасть на рынок жилья, рассматривают возможность сдачи в аренду своего жилья в качестве альтернативы домовладению.

Программа Rent-to-own предназначена для тех людей, которые впервые покупают жилье, и изо всех сил копили на первоначальный взнос.

Рэйчел Оливер, управляющий партнер Clover properties, говорит, что принцип “аренда в собственность” заключается в том, что арендаторам нужно будет внести единовременный первоначальный взнос за дом, который затем будет рассчитан в качестве ежемесячной арендной платы. Арендная плата, наряду с принудительным сберегательным платежом, составит общую сумму ежемесячных платежей, которые пойдут на первоначальный взнос за дом.

“С каждым ежемесячным платежом, по сути, покупатель жилья наращивает собственный капитал и увеличивает первоначальный взнос на покупку дома”, – сказала Оливер.

Оливер говорит, что процесс накопления первоначального взноса занимает от 38 до 46 месяцев и также призван помочь арендаторам решить любые проблемы с кредитом. Кроме того, арендаторы также будут нести ответственность за любые сборы за техническое обслуживание или модернизацию, необходимые для дома.

Оливер говорит, что, как и в случае с домовладением, все еще существуют риски, связанные с арендой в собственность. Арендаторы должны вносить свои ежемесячные платежи вовремя и оставаться в своем собственном доме в течение согласованного срока, в противном случае им, возможно, придется отказаться от своих кредитов на первоначальный взнос.

Она сказала, что для арендаторов важно быть готовыми остаться в доме, если они в конечном итоге захотят владеть им и создать собственный капитал.

“Это действительно для людей, которые готовы остаться где-то по крайней мере на пять-восемь, 10 лет”, – сказала она. “Когда вы владеете недвижимостью от пяти до 10 лет, вы создаете собственный капитал, и этот капитал создает некоторую финансовую безопасность и, в конечном счете, откладываете деньги на будущее”.

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