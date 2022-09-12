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Общество Животные Самая канадская история: как трое полицейских рысь освобождали

Самая канадская история: как трое полицейских рысь освобождали

Olga Fedak Сен 11, 2022 Животные, Новости Канады, Общество, Происшествия Оставить комментарий 33 Просмотров

Семье повезло гораздо больше, чем их “коллегам” в Манитобе – в дом последних забрался медведь, а полиция не смогла помочь.

Полиция Калгари получила один из самых необычных вызовов на этой неделе.

Трое офицеров были вынуждены отправиться на довольно банальный вызов. Отмечалось, что кошка застряла в заборе, и стражи порядка должны были помочь ее освободить.

Однако прибыв на место Джуно Брэди и его коллеги обнаружили, что им придется иметь дело не со “стандартной мурлыкой”, а с агрессивным диким детёнышем рыси.

Хозяин, вызвавший полицейских, выдал им длинную палку и пожелал удачи в вызволении усатой бестии из ограды.

Полицейские позвонили в службу защиты животных. Однако даже им не удалось дозвониться до специалистов. Тогда стражи порядка приняли решение спать животное самостоятельно.

Так или иначе полицейским удалось освободить 2 из 3 застрявших в заборе лап рыси. Но в этот момент удача повернулась к офицером задом – а точнее коротким рысьим хвостиком.

В опасной близости от людей появилась ещё одна рысь – на сей раз вполне взрослая. Очевидно, что это была мама застрявшей бестии.

Рысь-старшая начала мешать офицерам и старательно отталкивала палку-“выручалку” от котенка.

Полицейским удалось оттолкнуть большую кошку и в тот же момент освободить маленькую.

Стражей порядка “обшипели” по полной программе – но не сомневайтесь, они были с радостью готовы бороться с “опасными хищниками”.

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