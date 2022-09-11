В субботу, 10 сентября 2022 года, король Карл Третий, только что вошедший на престол, и провозглашённый королём Великобритании в предыдущий день, официально утверждён Королём Канады

Да здравствует король Канады Карл Третий!

Церемония провозглашения нового монарха, главы страны, была проведена в столице Канады Оттаве, в Ридо Холле, официальной резиденции правительства Канады (она же официальная резиденция монарха).

На церемонии присутствовали госпожа Мэри Саймон, генерал-губернатор Канады (неофициальное наименование должности – вице-королева), премьер-министр Джастин Трюдо, члены кабинета министов и малолетний сын премьер-министра, присутствие которого на церемонии в рядах публики не вызвало бы удивления, но он стоял около отца во времмя зачтиывания указа о провозглошении Карла Третьего королём Канады, что вызвает вопросы – папа забыл, что сын его не принц, а власть по наследству не передаётся? Почему постороннее лицо находилось в числе малочисленных официальных лиц?

Как бы то ни было, премьер-министр начал церемонию, обратившись к генерал-губернатору с просьбой разрешить ему начать действие (официально, генерал-губернатор стоит выше премьера по положению, и в таких вопросах требуется её согласие). После того, как согласие было получено, три трубача подали сигнал всеобщего внимания, генерал-губернатор и премьер подписали указ. Прозвучали аплодисменты, а затем королевский геральд, доктор Сэми Халид, зачитал указ публично – “его королевское высочество, принц Чарльз Филипп Артур Джордж с этого момента объявляется королём Карлом Третьим, волею Господа, королём Объединённого королевства, королём Канады, главой Содружества Наций, защитником веры, верность которому мы признаём с этого момента”, объявил геральд.

Текст был повторён на английском и французском языках, после чего прозвучал орудийный салют. Всего был сделан 21 залп. Одновременно собравшиеся провозглашали: Да здравствует король!

С этого момента, в 10 утра 11 сентября, в Канаде правит король Карл Третий. Да здравствует король!

(ещё раз напомним, что согласно многолетним традициям русского языка, британский король зовётся по-русски “Карл”, а не Чарльз, как зовут по-русски принцев и вообще англоязычных лиц, носящих это имя).

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