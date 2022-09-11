Как Юрий Алексеевич Гагарин обедал с королевой Елизаветой Второй и что из этого вышло

Симпатичный эпизод, имевший место во время ужина, данного королевой в честь Юрия Гагарина. Конфуз и его элегантное решение обеими сторонами.

11-15 июля 1961 года состоялся официальный визит Юрия Алексеевича Гагарина в Великобританию. Ровно через три месяца после его исторического полёта. Обстановка в мире была очень сложной, напряжение росло, поэтому визит был обставлен целым рядом протокольных мероприятий, вызвавших даже дискуссии между советской и британской стороной – можно ли гостю произнести речь в Парламенте, может ли его принимать королева (он же простой майор!) и т.д. и т.п. Все детали были улажены. Но забыли об одной – проинструктировать Юрия Алексеевича о сложнейших и мало кому известных даже в Англии правилах этикета за столом у королевы. Разумеется, чесать ухо или ставить локти на стол никто бы не стал, но есть масса других незаметных деталей, которые обычному смертному неизвестны.

Итак, королева Елизавета Вторая даёт в честь высокого гостя торжественный ужин. Понятно, что на столах перед каждым участником пира лежат полдесятка разных вилок и ложек, стоят всевозможные приборы, ножи, бокалы разных размеров в форм, которые обычный советский лётчик и в глаза не видывал.

Гагарин не знал, какую ложку, нож или вилку брать первыми, и поэтому решил подождать и посмотреть, с какого прибора начнут остальные присутствующие. Но по правилам протокола никто не прикасается к приборам, пока их не возьмёт в руки главный гость – Юрий Алексеевич!

Тишина затягивается. Все ждут, когда же космонавт возьмёт прибор. Тут Юрий понимает, что ждут же его, а он не знает, как поступить. И тогда ему приходит в голову элегантное и единственно верное решение: “Ваше Величество, я обычный лётчик, я не разбираюсь в убранстве стола, прошу меня простить. Поэтому прошу Вашего совета – с чего начинать?”

Ответ Елизаветы был таким же элегантным и красивым. Не желая прилюдно давать “урок этикета” гостю, она улыбнулась и ответила: – “Вы знаете, я монарх, я живу всю жизнь в этой обстановке, но, поверьте, я до сих пор не разобралась во всех причудах этикета. Давайте начнём во с этой вилки и этого ножа. А если мы ошибаемся, тем хуже для протокола.”

Конечно, королева прекрасно была знакома со всеми деталями, но её ответ позволил уладить незначительное, в общем-то, событие и не смутить гостя. Который, впрочем, и сам проявил себя замечательно.

Вот такой случай произошёл на самом деле за королевским столом. Фотографий приёма не сохранилось – во время частных ужинов (а по протоколу это был частный ужин) их не делали. Рассказал об этом случае один из участников.

И общеизвестно, что обаяние Гагарина, его умнейшие ответы на неожиданные вопросы (ответы, которые никак нельзя было подготовить заранее), его поведение стали решающими в ходе смягчения напряжения в мире на тот момент. И не вина Гагарина, что затем обстановка вновь обострилась.