Несколько слов о кулинарных предпочтениях королевы

Нет, диету королева Канады не соблюдала, шоколад и джем обожала. Но на завтрак всегда ела одно и то же.

Бывший повар королевы Даррен МкГреди (Darren McGrady) поделился с общественностью деталями королевских преподчтений в еде. Теперь это уже не секрет… Сам повар готовил королевской семье пятнадцать лет, пока не ушёл на пенсию.

По словам повара, в еде Елизавета Вторая была неприхотлива и предпочитала проверенные временем, обычные, не экзотические и неизысканные блюда. Если говорить коротко, то МкГреди сказал, что королева питалась ради жизни, а вот её супруг, принц Филипп, жил ради еды. Он действительно заказывал разные блюда, часто неожиданные, любил смаковать еду и обсуждать оттенки вкусов, консистенции и ароматов. Любил даже поспорить с поварами на эти темы, впрочем, всегда делал это уважительно и мог поднять руки, проиграв спор под напором аргументов: “сдаюсь, ваша взяла!”

Королева же ела без проявления особых чувств, а после обеда благодарила обслуживающий персонал, никогда не комментируя детали поданных блюд. За двумя исключениями – она обожала шоколад и мармелад. В любых видах – от шоколадных напитков с разными примесями и добавками, до шоколадных пирожных и конфет. Но только на обед, и реже на ужин.

На завтак же королева ела всегда одно и то же: чашка чая Earl Grey (эти слова повара, думается, особо воодушевили компанию!) и большая чашка хлопьев. Хлопья могли меняться, но никогда не должны были быть сладкими. Иногда, впрочем, вместо хлопьев Елизавета просила сухое пресное печенье, но это случалось редко.

На обед и ужин её Величество предпочитала цыплёнка (приготовленного разными способами) или рыбу (больше всего любила рыбу, жареную на решётке – барбекю). И шоколад, как правило, в качестве десерта.

Если королева была голодна, могла попросить бутерброд с джемом. Но, как правило, бутерброд с джемом подавался во время традиционного британского “чайного часа” (в пять часов вечера). Преподчитала клубничный джем, но могла попросить бутерброд с сыром, помидором и огурцом, причём всегда просила посыпать мятой. А, да, просила намазывать бутерброд тонким слоем сливочного масла.

Ну, и уже упомянутый шоколад, без которого монарх обойтись не могла. По словам повара, Елизавета не ела шоколад лишь в периоды религиозных постов, но вот тут можно сомневаться – хватало ли у дамы силы воли. Может, тихонько пробиралась на кухню и утаскивала кусочек. Может, под подушкой хранила запас. А может, повар скрывает грехи своей королевы. Ну, ладно, может, и на самом деле воля была сильнейшей, и ни-ни, ни крошки шоколада во время поста!

Разумеется, когда речь идёт о меню обедов и ужинов, то мы говорим о семейной обстановке, а не о меню во время официальных приёмов, когда подавались до двух десятков смен блюд, самых разных кухонь мира, в зависимости от количества гостей, их положения и их личных предпочтений.