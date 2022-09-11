Полезные, не очень полезные и бесполезные сведения. Но любопытные

Любопытные и, наверно, полезные сведения из самых разных областей жизни нашей цивилизации. А если бесполезные, то всё равно интересные

Набор фактов из всеобщей истории, привлекательных и любопытных.

Очередной наш выпуск, посвящённый самым разным фактам из нашей общей истории. Как всегда, кто-то пройдёт мимо, кто-то об этих фактах хорошо знает, а кому-то покажутся интересными. Читайте и отдыхайте:

Российский император Александр II получил блестящее по тем временам образование. По военной части его учебой руководил генерал Карл Карлович Мердер, преподаванием гражданских дисциплин заведовал Василий Андреевич Жуковский , лекции по юриспруденции читал Михаил Михайлович Сперанский. Все экзамены принимал царь Николай I.

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Мезикоптер – это миниатюрный настоящий вертолёт, размерами в 1 см. Этот вертолет был изобретен Иланом Кроо, сотрудником Стэнфордского Университета.

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Китайский хирург-стоматолог Юн Кван выстроил перед своим домом пирамиду из 28 тысяч вырванных им зубов – с целью убедительно доказать необходимость ухаживать за зубами.

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Одна из самых странных дуэлей имела место между двумя англичанами в Индии. Они закрылись в темной комнате, в которую запустили кобру. Кого змея первым укусила, тот, очевидно, и проиграл. А вот выжили ли участники дуэли, мы не знаем.

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Впервые изобразительное искусство было использовано во время исполнения музыкального произведения в 1866 году. При исполнении симфонии Ференца Листа «Божественная Комедия» на стенах оперного театра Рима были выставлены 27 репродукций разных художников, иллюстрировавших «Божественную Комедию» Данте. Общая площадь увеличенных работ заняла 650 квадратных метров. Автором идеи был итальянский издатель Ромуардо Джентилучи.

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Будущий известный автор детективных новелл Рекс Стаут в молодости убедительно «доказал», что доктор Джон Ватсон был на самом деле женщиной, тайной подругой Шерлока Холмса. Все доказательства были найдены Стаутом в произведениях Артура Конана Дойла.

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Каждый боярин, который хотел носить бороду во времена Петра Первого, должен был заплатить налог в 50 рублей (корова стоила до 50 копеек). За это боярину выдавали медаль с надписью «пошлина с бороды взята».

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В хоккейной лиге НХЛ особым предписанием игрокам разрешается в случае надобности употреблять аспирин.