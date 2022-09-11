Популярность ипотечных кредитов с переменной процентной ставкой растет

Согласно новому отчету Ratesdotca, многие по-прежнему заинтересованы в ипотечных кредитах с переменной процентной ставкой, даже несмотря на то, что центральный банк продолжает повышать процентные ставки в попытке подавить инфляцию.

Запросы относительно ипотечных кредитов с переменной ставкой на ведущем сайте сравнения составили 59,1 процента всех предложений в июле по сравнению с 40,9 процента для фиксированных ставок. Запросы на ипотеку в целом снизились, но интерес к переменным ставкам снизился всего на два процента по сравнению с 20 процентами по фиксированным ставкам.

Те, кто хочет взять кредит на покупку жилья, могут рассчитывать на то, что Банк Канады приостановит свою кампанию по повышению ставок после очередного ожидаемого повышения 7 сентября, что подтверждает теорию, выдвинутую по крайней мере одним аналитиком CIBC. Тем не менее, отчет Ratessdotca ссылается на стресс-тест по ипотеке в качестве возможной причины повышенного интереса к переменным ипотечным кредитам, поскольку квалификационная ставка ниже.

Стресс-тест требует, чтобы покупатель жилья показал, что он может позволить себе платежи по ставке, на два процентных пункта превышающей согласованную процентную ставку, или может управлять текущей процентной ставкой Банка Канады в размере 5,25%, в зависимости от того, что выше. “Обычно она преимущественно фиксированная по сравнению с переменной”, – сказал Ratesdotca Дэн Эйснер, исполнительный директор True North Mortgage. “В течение последних нескольких месяцев она сильно варьировалась по сравнению с фиксированной, причем квалификационная ставка была ниже для переменной, но по мере роста prime эта квалификационная ставка повышается”.

Согласно новому отчету Ratesdotca, многие по-прежнему заинтересованы в ипотечных кредитах с переменной процентной ставкой, даже несмотря на то, что центральный банк продолжает повышать процентные ставки в попытке подавить инфляцию. Запросы относительно ипотечных кредитов с переменной ставкой на ведущем сайте сравнения составили 59,1 процента всех предложений в июле по сравнению с 40,9 процента для фиксированных ставок. Запросы на ипотеку в целом снизились, но интерес к переменным ставкам снизился всего на два процента по сравнению с 20 процентами по фиксированным ставкам. Те, кто хочет взять кредит на покупку жилья, могут рассчитывать на то, что Банк Канады приостановит свою кампанию по повышению ставок после очередного ожидаемого повышения 7 сентября, что подтверждает теорию, выдвинутую по крайней мере одним аналитиком CIBC.

Тем не менее, отчет Ratessdotca ссылается на стресс-тест по ипотеке в качестве возможной причины повышенного интереса к переменным ипотечным кредитам, поскольку квалификационная ставка ниже. Стресс-тест требует, чтобы покупатель жилья показал, что он может позволить себе платежи по ставке, на два процентных пункта превышающей согласованную процентную ставку, или может управлять текущей процентной ставкой Банка Канады в размере 5,25%, в зависимости от того, что выше. “Обычно она преимущественно фиксированная по сравнению с переменной”, – сказал Ratesdotca Дэн Эйснер, исполнительный директор True North Mortgage. “В течение последних нескольких месяцев она сильно варьировалась по сравнению с фиксированной, причем квалификационная ставка была ниже для переменной, но по мере роста prime эта квалификационная ставка повышается”.

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