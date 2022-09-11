Ридо-Холл в Оттаве: канадская резиденция королевы Елизаветы II

Королева посещала Канаду чаще, чем любую другую страну Содружества во время ее 70-летнего правления, поэтому неудивительно, что она имела у нас в стране официальную резиденцию.

Ридо-Холл в Оттаве и является как раз официальным домом канадского монарха и премьер-министра страны с 1967 года.

Королева бывала там в детстве, когда ее отец, Король Георг IV, был главой государства. Когда началась Вторая Мировая Война, предполагалось, что король, Королева и две их дочери, Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет, переедут в Канаду во время смертельного конфликта.

Однако королевская семья решила, что не покинет Великобританию во время войны, так как это будет серьезным ударом по моральному духу.

Во время первого королевского тура по Канаде 19 мая 1939 года, в котором присутствовала будущая королева Елизавета, они впервые посетили Ридо-Холл.

По словам официального историка королевских туров Гюстава Ланктота, “когда их Величества вошли в канадскую резиденцию, статуя Вестминстера стала реальностью: Король Канады вернулся домой”.

Ридо-Холл – это место, где уже Король Карл III будет останавливаться при посещении Канады. Премьер-министр Джастин Трюдо живет в коттедже Ридо, расположенном на территории Ридо-Холла.

В 2006 и 2007 годах зал подвергался капитальной реконструкции по указанию генерал-губернатора Михаэля Жана. Это был первый раз, когда была проделана значительная работа на переднем фасаде с 1960-х годов, с обработкой и восстановлением кирпичной кладки. Были восстановлены и лишены свинцовой краски оригинальные створчатые окна, а медная крыша отремонтирована.

В 2012 году были проведены работы по замене системы отопления и охлаждения здания, которые обеспечивают примерно половину потребностей здания в отоплении в зимний период.