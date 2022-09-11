Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Банк Канады предупредил о риске широкомасштабной инфляции

Банк Канады предупредил о риске широкомасштабной инфляции

Виктория Христова Сен 11, 2022 Новости, Новости Канады, Финансы, Экономика Комментарии к записи Банк Канады предупредил о риске широкомасштабной инфляции отключены 20 Просмотров

Инфляция в Канаде становится все более широкомасштабной и есть риск того, что она укоренится в экономике, заявила старший заместитель главы Банка Канады Кэролин Роджерс в четверг, предупредив, что на пути борьбы с растущими ценами “лежит много трудностей”.

 

Роджерс сказала, что Управляющий совет обсудил “сохраняющийся риск того, что инфляция укоренится еще на какое-то время” перед тем, как принял решение по ключевой ставке. Выступление состоялось на следующий день после того, как Банк Канады повысил ставку до 3,25%, самого высокого уровня за 14 лет. “Экономика Канады продолжает неплохо  функционировать при избыточном спросе, несмотря на недавнее снижение активности на рынке жилья, и инфляционное давление становится все более широкомасштабным”, — отметила Роджерс.

Роджерс сказала, что потребуется до двух лет, чтобы более высокие ставки оказали полное влияние на инфляцию. Центральный банк продвинулся в повышении ставок на 300 б.п. всего за 6 месяцев. В июле Банк Канады прогнозировал, что инфляция будет оставаться намного выше целевого уровня 2% в 2022 и 2023 годах, прежде чем снизится к 2% к концу 2024 года. Тем не менее, повышательные риски для темпов роста цен сохраняются, добавила Роджерс.

“Мы знаем, что канадцы накопили дополнительные сбережения за время пандемии. Есть риск того, что потребительские расходы облают большим импульсом, чем мы ожидаем, и это сделает инфляцию более устойчивой”, — сказала она, указав также на неопределенность вокруг цен на сырьевые товары.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal