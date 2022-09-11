Украина – наследие, дух и будущее. Конкурс для канадо-украинцев с большим призовым фондом

Создатель фонда Рамон Джон Гнатишин был двадцать четвертым генерал-губернатором Канады.
Благотворительная организация Фонд Гнатышина в честь своего 20-летия объявила конкурс украинской музыки, песен и танцев.
Будет разыграно 20 призов по 10 тысяч долларов каждый. 10 призов будут разыграны между молодыми канадцами украинского происхождения, а ещё 10 – между украинцами в Украине или между украинцами, переехавшим из-за войны.
Участники должны выбрать для себя одну из категорий:
- Бандура
- Классическая музыка – Оркестровый инструмент – Струнные
- Классическая музыка – Оркестровый инструмент – Духовые
- Классическая музыка – Фортепиано
- Классическая музыка – вокальное исполнение
- Украинский хоровой ансамбль
- Современный танец
- Классический балет
- Украинский народный танец – Ансамбль
- Современная музыка любого жанра (например, рок, джаз, рэп и т. д.) в исполнении группы.
Участники должны быть моложе 35 лет, однако это ограничение не распространяется на хоровые и танцевальные ансамбли и на исполнителей современной музыки.
Заявки должны быть поданы до 19 сентября 2022 г., 23:59 по восточному времени.
Просмотреть более детальные требования и подать заявку можно на сайте фонда.