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Общество Культура, шоу-бизнес Украина – наследие, дух и будущее. Конкурс для канадо-украинцев с большим призовым фондом
Король Карл III исполняет украинский национальный танец гопак в молодые годы

Украина – наследие, дух и будущее. Конкурс для канадо-украинцев с большим призовым фондом

Olga Fedak Сен 10, 2022 Культура, шоу-бизнес, Новости Канады, Новости России, Украины и стран бывшего СССР Оставить комментарий 28 Просмотров

Создатель фонда Рамон Джон Гнатишин был двадцать четвертым генерал-губернатором Канады.

Благотворительная организация Фонд Гнатышина в честь своего 20-летия объявила конкурс украинской музыки, песен и танцев.

Будет разыграно 20 призов по 10 тысяч долларов каждый. 10 призов будут разыграны между молодыми канадцами украинского происхождения, а ещё 10 – между украинцами в Украине или между украинцами, переехавшим из-за войны.

Участники должны выбрать для себя одну из категорий:

  • Бандура
  • Классическая музыка – Оркестровый инструмент – Струнные
  • Классическая музыка – Оркестровый инструмент – Духовые
  • Классическая музыка – Фортепиано
  • Классическая музыка – вокальное исполнение
  • Украинский хоровой ансамбль
  • Современный танец
  • Классический балет
  • Украинский народный танец – Ансамбль
  • Современная музыка любого жанра (например, рок, джаз, рэп и т. д.) в исполнении группы.

Участники должны быть моложе 35 лет, однако это ограничение не распространяется на хоровые и танцевальные ансамбли и на исполнителей современной музыки.

Заявки должны быть поданы до 19 сентября 2022 г., 23:59 по восточному времени.

Просмотреть более детальные требования и подать заявку можно на сайте фонда.

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