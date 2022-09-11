Украина – наследие, дух и будущее. Конкурс для канадо-украинцев с большим призовым фондом

Создатель фонда Рамон Джон Гнатишин был двадцать четвертым генерал-губернатором Канады.

Благотворительная организация Фонд Гнатышина в честь своего 20-летия объявила конкурс украинской музыки, песен и танцев.

Будет разыграно 20 призов по 10 тысяч долларов каждый. 10 призов будут разыграны между молодыми канадцами украинского происхождения, а ещё 10 – между украинцами в Украине или между украинцами, переехавшим из-за войны.

Участники должны выбрать для себя одну из категорий:

Бандура

Классическая музыка – Оркестровый инструмент – Струнные

Классическая музыка – Оркестровый инструмент – Духовые

Классическая музыка – Фортепиано

Классическая музыка – вокальное исполнение

Украинский хоровой ансамбль

Современный танец

Классический балет

Украинский народный танец – Ансамбль

Современная музыка любого жанра (например, рок, джаз, рэп и т. д.) в исполнении группы.

Участники должны быть моложе 35 лет, однако это ограничение не распространяется на хоровые и танцевальные ансамбли и на исполнителей современной музыки.

Заявки должны быть поданы до 19 сентября 2022 г., 23:59 по восточному времени.

Просмотреть более детальные требования и подать заявку можно на сайте фонда.