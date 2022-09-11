Иммиграция с Александрой Мельниковой. У меня открытая рабочая виза на три года – КАК ПОЛУЧИТЬ ПМЖ В КАНАДЕ? Поговорим о провинции Квебек.

Провинция Квебек обладает множеством особенностей и привилегий. Провинция субсидирует детские сады, кружки и летние лагеря, обладает несметным количеством детских кружков по доступным ценам, а также выплачивает деньги на детей. Это прекрасное место для старта новой жизни при ограниченном бюджете. Единственное отличие от всей Канады – провинция прямо-таки до болезненного состояния требует везде знание французского языка.

Как можно остаться в Квебеке насовсем?

При наличии рабочей визы на три года вы можете проработать два года на должности, которая считается квалифицированным трудом. Проработать нужно с отчислением налогов от вашего работодателя, который вас нанимает на работу, то есть понятие частного предпринимателя здесь вам не поможет. Хотелось бы отметить, что в квалифицированный рабочий труд входят парикмахеры и массажисты (НО не входят мастера по татуажу, мастера по маникюру, педикюру и косметологи). Вы должны получить опыт работы на полный день (от 30 часов в неделю) на протяжении 24 месяцев и знать французский язык на уровне выше среднего. Знание французского языка требуется только на уровне разговора и понимания. Письменной части с вас требовать не будут.

Еще один вариант остаться в Квебеке это получить образование и диплом. В этом случае, после окончания определенных учебных заведений (обратите внимание, НЕ ВСЕ учебные заведения позволят вам подать на ПМЖ), вы должны будете проработать год по полученной специальности и подать на ПМЖ.

ПОДСКАЗКА: если выбирать путь получения ПМЖ через учебу, то вы можете закончить училище по специальности, которая входит в список низкоквалифицированного рабочего труда (те же мастера по татуажу, по маникюру и педикюру, косметологи), а затем получить опыт работы от 12 месяцев по этой же специальности, в этом случае – подача на ПМЖ будет возможна. Ну и не забудьте сдать французский язык.

Мы все ждем обещанной программы по воссоединению семьи, которую обещала открыть провинция Квебек для украинских граждан, которые смогут спонсировать своих близких и дальних родственников. Пока деталей об этой программе нет, но как только они будут опубликованы – я обязательно с вами поделюсь.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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