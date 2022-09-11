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Новости Новости Канады Пьер Пуальевр стал новым лидером Консервативной партии Канады

Пьер Пуальевр стал новым лидером Консервативной партии Канады

Olga Fedak Сен 10, 2022 Новости Канады, Общество, Политика Оставить комментарий 47 Просмотров

Предыдущий лидер консерваторов Эрин О’Тул заявил, что партия проиграла выборы из-за вмешательства китайцев.

После семимесячной предвыборной кампании давний член парламента и бывший член кабинета министров от Онтарио Пьер Пуальевр решительно победил на внутрипартийных выборах. Он набрал 22 993 из чуть менее 33 800 избирательных баллов.

Получив 68,15% голосов, Пуаливр намного опередил своего прогрессивного соперника-консерватора и занявшего второе место Жана Шареста с 16,07% голосов.

Леслин Льюис заняла третье место с 9,69% голосов. Роман Бабер оказался четвертым с 5,03% голосов, а Скотт Эйтчисон оказался последним и набрал 1,06% голосов.

Обнародование результатов голосования по почте было проведено более сжато, чем планировалось изначально, поскольку в стране был объявлен официальный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II. Перед тем, как Пуаливр был назван победителем, была проведена минута молчания и дани уважения.

Шумный праздник в честь избрания также был отменен. Были отключены пушки с конфетти. Однако толпа из примерно 1000 человек разразилась аплодисментами и скандированием “свободы”, когда были объявлены результаты.

Новоиспеченный лидер партии также начал свою речь, выражая сочувствие королевской семье.

“У меня перехватывает горло, когда я произношу слова, которые ни один лидер в этой стране не произносил более семи десятилетий: “Боже, храни короля”, — добавил он.

Один из главных вопросов, которые обсуждались в этот вечер, заключался в том, что Пуаливр смог победить с большим отрывом в первом туре голосования. В последний раз такое удавалось бывшему премьер-министру Стивену Харперу в 2004 году.

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