Пьер Пуальевр стал новым лидером Консервативной партии Канады

Предыдущий лидер консерваторов Эрин О’Тул заявил, что партия проиграла выборы из-за вмешательства китайцев.

После семимесячной предвыборной кампании давний член парламента и бывший член кабинета министров от Онтарио Пьер Пуальевр решительно победил на внутрипартийных выборах. Он набрал 22 993 из чуть менее 33 800 избирательных баллов.

Получив 68,15% голосов, Пуаливр намного опередил своего прогрессивного соперника-консерватора и занявшего второе место Жана Шареста с 16,07% голосов.

Леслин Льюис заняла третье место с 9,69% голосов. Роман Бабер оказался четвертым с 5,03% голосов, а Скотт Эйтчисон оказался последним и набрал 1,06% голосов.

Обнародование результатов голосования по почте было проведено более сжато, чем планировалось изначально, поскольку в стране был объявлен официальный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II. Перед тем, как Пуаливр был назван победителем, была проведена минута молчания и дани уважения.

Шумный праздник в честь избрания также был отменен. Были отключены пушки с конфетти. Однако толпа из примерно 1000 человек разразилась аплодисментами и скандированием “свободы”, когда были объявлены результаты.

Новоиспеченный лидер партии также начал свою речь, выражая сочувствие королевской семье.

“У меня перехватывает горло, когда я произношу слова, которые ни один лидер в этой стране не произносил более семи десятилетий: “Боже, храни короля”, — добавил он.

Один из главных вопросов, которые обсуждались в этот вечер, заключался в том, что Пуаливр смог победить с большим отрывом в первом туре голосования. В последний раз такое удавалось бывшему премьер-министру Стивену Харперу в 2004 году.