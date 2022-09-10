Солидарный Квебек обещает построить 25 000 единиц качественного социального жилья

А ещё партия обещает финансовую помощь родителям, которые не могут оформить детей в садик.

Партия Солидарный Квебек обещает построить 25 000 единиц социального жилья в течение своего первого мандата, если его изберут. В долгосрочной перспективе количество жилья должно возрасти до 50 000 единиц.

Обязательство будет стоить 3,2 миллиарда долларов в рамках первого мандата.

Выступая от имени партии Габриэль Надо-Дюбуа уверил, что дома “будут удобными, хорошо оборудованными, экологичными и адаптированными к потребностям людей”.

“Иногда я слышу неправильные представления о социальном жилье, что оно является синонимом маленьких домов, которые плохо построены и в плохом состоянии, — сказал он. – В Québec Solidaire, когда мы думаем о социальном жилье, мы думаем о просторных, хорошо освещенных интерьерах, местах общего пользования внутри и зеленых насаждениях снаружи — зданиях, отвечающих последним стандартам энергоэффективности”.

Попутно Надо-Дюбуа обвинил Коалицию Франсуа Лего Avenir Québec в том, что она помогает более богатым домовладельцам снизить школьный налог, заявив, что правите недостаточно делает для социального жилья.

Партия заявляет, что также будет инвестировать в новые постройки, чтобы превратить их в общественное жилье.