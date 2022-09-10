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Новости Новости Квебека и Монреаля Сбил пешехода и врезался в магазин: смертельная авария на востоке Монреаля

Сбил пешехода и врезался в магазин: смертельная авария на востоке Монреаля

Olga Fedak Сен 10, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 54 Просмотров

Напомним, зимой автомобиль врезался в дом в Британской Колумбии и затормозил около дивана.

Водитель и случайный прохожий погибли в субботу утром из-за автоаварии в монреальском районе Мерсье-Ошлага-Мезоннёв.

Около 8:30 утра в службу спасения поступил звонок об автомобиле, который врезался в несколько припаркованных транспортных средств, а затормозил только упершись в здание магазина.

Позднее представитель полиции Монреаля Вероник Комтуа заявила, что автомобиль перед тем, как врезаться в магазин, сбил 39-летнего пешехода.

52-летний водитель скончался на месте. Пешеход в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Однако позже и он скончался от полученных травм.

Полиция все еще работает над тем, чтобы определить, что привело к фатальной аварии.

Стражи порядка продолжают работу на месте трагедии, и жителям рекомендуется избегать перекрестка улиц Шербрук и Де-Ормо.

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