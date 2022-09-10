Принцесса Елизавета в годы Второй мировой войны. Военная служба на благо страны

Жизнь юной принцессы Елизаветы, будущей королевы, во время Второй мировой войны.

В 1939 году, когда вспыхнула Вторая мировая война, будущей королеве Елизавете Второй было всего лишь 13 лет. Но девочка, а затем подросток, конечно, запомнила многие моменты, связанные с войной, с жизнью в военных условиях, с регулярными воздушными тревогами и необходимостью укрываться в бомбоубежищах.

Уже давно известно, что в 1940 году руководство странй обсуждало возможность переезда в Канаду, как на место, где можно было бы укрыться от налётов и которое стало бы безопасной гаванью, если бы немцы осуществили операцию Морской Лев и высадились бы на Британских островах. Но королевская семья решила остаться. А осенью 1940 года, в четырнадцатилетнем возрасте, Елизавета произнесла свою первую официальную речь. Она выступила по радио с обращением к сверстникам, призывая их сплотиться, поддерживать взрослых, работать на благо победы и дела мира, приближая светлое будущее… Речь запомнилась, прежде всего, самой Елизавете, для которой это выступление стало важным этапом в жизни – всё-таки первое публичное обращение к нации.

В 1942 году, когда девушке исполнилось 16 лет, ей было присвоено символическое звание полковника Гренадерской Гвардии, как традиционно полагается – принцы и принцессы, вступая в совершеннолетие, становятся, правда, символически, командующими полков. Эта гвардия как раз и несёт охрану королевского дворца.

В 1944 году, по достижению восемьнадцатилетнего возраста, Елизавета получает право записаться добровольцем в вооруженные силы страны. Если бы речь шла о принце, он бы был призван на военную службу, но женщины становятся военными добровольно.

Со второй половины года Елизавета проходит военную подготовку в лагере для девушек, желающих стать военными, а в январе 1945 года официально становится военнослужащей. Рядовая Елизавета стала первой женщиной из королевской семьи, которая поступила на военную службу (символическое звание полковника гвардии никакого значения в этом случае не имеет, хотя, как принцесса, по службе она продвигается быстро, завершив её то ли в звании сержанта, то ли даже младшего лейтенанта – источники расссказывают по-разному).

Будучи принцессой королевского двора, она остаётся в Лондоне, где служит в так называемых Вспомогательных Территориальных войсках – это женские части, которые занимаются обеспечением вооружённых сил (транспорт, подготовка грузов и прочее) и помогают жителям укрываться от возможных налётов, оказывают помощь раненым и так далее.

Хотя, конечно, в 1945 году налётов уже можно было не опасаться, но служба синекурой не была – Елизавета водила военные грузовики, доставляя грузы, перевозила раненых и больных, сидя за рулём машин скорой помощи, занималась ремонтом и обслуживанием трансорта. Любопытно, что её родители нанесли неожиданный визит в гараж, где Елизавета работала, встретив чумазую девчонку в замызганном комбинезоне и вызвав переполох в гарнизоне.

8 мая 1945 года, когда королевская семья весь день проводит на балконе Букингемского дворца (с небольшими перерывами, конечно), Елизавета гордо предстаёт перед народом в военной форме, а когда на балкон вдруг выходит старший офицер, один из королевских адьютантов, девушка лихо и молодцевато встаёт по стойке смирно и отдаёт ему честь, вызвав взрыв ликования в народе.

Вечером Елизавета идёт в Лондон, где всю ночь гуляет по улицам со своими однополчанами. На этом военная служба Елизаветы завершается, но её значение для поднятия морали общества и для повышения престижа королевской семьи весьма велико.