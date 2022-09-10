Порядок изменения символики в связи с восшествием на престол нового монарха

Изменения в символах, присяге, названиях организаций в связи с восшестивем на престола короля Карла Третьего. Паспорта сохраняют силу, волноваться не стоит

Порядок изменения символики в Канаде в связи с кончиной корлевы и восшествием на престол короля.

После кончины её Величества Елизаветы Второй королём Канады стал её сын Чарльз, который будет править под именем Чарльза Третьего (или Карла Третьего, так произносится и пишется имя королей Великобритании по-русски согласно историческим традициям), в Канаде будут внесены изменения в символику. Но отдельные моменты меняться не будут.

Во-первых, уже официально объявлено, что ни на каком уровне канадские граждане не будут приносить присягу верности новому королю – речь о депутатах разных уровней, о должностных лицах, о военнослужащих, полицейских и других лиц, которые приносили присягу во время вступления в должность. Считается, что принесённая клятва верности относится к государству, а не к отдельному человеку, в данном случае, к королеве или королю. С юридической точки зрения, разъяснили представители правительства, объект верности не изменился. Но в текст новой присяги будет внесено изменение – вместо слова “королева”, будет использоваться слово “король”, что логично.

Тексты законов не будут меняться, даже если в них была упомянута королева. Опять же, с юридической точки зрения объект не меняется.

Точно так же, не будет распущен Парламент, не будет проведена процедура нового утверждения Генерал-Губернатора и Вице-Генерал-Губернаторов, представляющих королевскую власть в Канаде и во всех провинциях. Таким образом, протокол официальных изменений в политической структуре страны сведён к минимуму.

То же самое касается и официальных документов, издаваемых канадским правительством. Паспорта меняться не будут – на первой странице всех канадских паспортов всегда упомянуто имя королевы (паспорт выдаётся “от имени её Величества королевы…”). Но новые паспорта будут выпускаться, разумеется, с упоминанием его Величества короля, но сделано это будет только после того, как запас уже изготовленных паспортов будет использован полностью.

Все денежные инструменты – от банкнот с изображением королевы, до расписок, чеков и других финансовых документов, где была упомянута королева, сохраняются. Новые денежные документы будут выпускаться с упоминанием и изображением нового монарха.

Все почтовые марки с изображением Елизаветы Второй можно использовать без срока давности. Новые марки будут выпущены после того, как будут утверждены официальные портреты его Величества Карла Третьего.

Официальные названия зданий, улиц, организаций, названных в честь Елизаветы Второй, сохраняются в течение века после её кончины. Затем решение о сохранении имени будет принято будущей администрацией соответствующей организации (если человечество ещё будет существовать через сто лет, конечно).

В вооружённых силах Канады изменения ожидаются. Во-первых, королева была официальным командиром (в звании полковника) двенадцати пехотных и танковых полков, а также официальной главой юридической службы Вооруженных сил, не считая разных других официальных символических постов. Во всех этих случаях необходимо официально назначить нового руководителя соответствующей части или отдела. Процедура нового назначения не так уж проста, но не выходит за рамки обычных военных стандартов.

В вооруженных силах, в полицейских службах и в других государственных подразделениях будут заменены все гербы, включая гербы на штампах и бланках. Но все имеющиеся запасы бумаг будут использоваться без ограничений до полного истощения запасов. Дело в том, что на гербах есть корона, которая представляет королеву – она “женского образца”, и будет заменена на “мужскую”.

В текст присяги для новых канадских граждан тоже будут внесены очевидные изменения, но, опять же, все выпущенные брошюры, инструкции, тексты присяги не отменяются, а будут использоваться до тех пор, пока их запасы не будут истрачены.

Скорее всего, на этом вопросы, связанные со старой и новой символикой, не исчерпываются, но все они будут решены в том же духе, так сказать, наименьшей головной боли для всех.

Так что смело показывайте свой паспорт, пограничники вас не остановят, мол, что ты тут нам королевой грозишь, теперь у нас король!