Из истории Квебека – почти идеальное преступление

История о том, как в 1949 гооду муж подложил бомбу в самолёт с целью взорвать жену. Погибла жена, все пассажиры и члены экипажа.

История почти идеального преступления, имевшего место ровно 73 года назад.

9 сентября 1949 года неподалёку от города Квебек разбился самолет CP Air DC-3. В результате трагедии погибли 23 человека.

Эта авиакатастрофа стала первым терактом на воздушном транспорте в Канаде..

В Канаде расследования авиационных происшествий проводятся инспекторами-специалистами из федерального Министерства транспорта. Полиция, как провинциальная, так и местная, оказывала помощь по просьбе федеральных инспекторов, но дальнейшее расследование было исключительно обязанностью федерального агентства.

Но вице-президент совета директоров компании Canadian Pacific, месеь Н.Р. Крамп организовал расследование, не дожидаясь приезда специалистов из Оттавы, которые должны были добраться до леса, в котором упал самолёт, лишь через несколько часов. Эксперты авиакомпании прибыли на место катастрофы через два часа после падения самолёта. И один из них, бывший военный сапёр, тут же почувствовал запах динамита как раз в том месте, где, как было очевидно, обшивка самолёта была разрушена ударом изнутри.Крамп тут же позвонил премьер-министру Квебека Морису Дюплесси, уведомив того, что по предварительным данным речь идёт о взрыве на борту, но премьер ответил сухо: “У вас произошел несчастный случай. Все, что вам нужно сделать, это заплатить”. Этот ответ привёл к тому, что полиция провинции Квебек отказалась участвовать в расследовании.

Но Крамп поручает эксперту компании Жюлю Перро нанять лучших частных детективов для проведения тщательного расследования. Тот нанимает пятнадцать человек, лучших профессионалов,которые начинают поиски по разным направлениям, включая изучение списка пассажиров, среди которых встречается немало престижных лиц: среди них президент Kennecott Copper, крупной транснациональной корпорации, которая доминировала на рынках добычи и продажи меди; вице-президент Quebec North Shore Paper Limited и ряд известных бизнесменов.

Детективы терпеливо ведут расследование. Опрашивают всех водителей такси, которые побывали в аэропорту в день вылета, и один из них вспоминает, что он вёз женщину которая должна была отправить авиарейсом ящик с дровами. За эту ниточку и потянули. Она и вывела на автора покушения. В убийстве 23 человек были обвинены Жозеф-Альберт Гуэй, 32 лет, продавец ювелирных изделий; Женерё Руэст, 51 года, часовщик; и Маргарита Руэст, сестра часовщика. Все трое были обвинены во взрыве самолёта.

Мотив преступления?

Альберт Гуэй, во время одной из своих деловых поездок познакомился с юной Мари-Анж Робитайл, в которую влюбился. Но он был женат Рите Морель, от которой у него была дочь. От жены влюблённый ювелир решил избавиться простым и надёжным путём – убить её. Ведь у 1949 году в Квебеке получить развод было очень сложно. Прелюбодеяние – единственная причина для развода, но Рита Гуэй оказывается на удивление верной женой. Кроме того, в те времена расходы на развод были огромными.

Поэтому он решает избавиться от надоевшей ему женщины, взорвав её в самолете, который должен был упасть в завив, не оставив никаких следов.

Сам Гуэй не обладает техническими навыками для создания бомбы замедленного действия, но он дружен с часовщиком, которого попросил о дружеской услуге. После этого Гуэй попросил супругу слетать на север, в город Бе-Комо, с поручением – забрать в гостинице чемоданчик с ювелирными украшениями, оставленными для продажи, но возвращаемыми местным торговцем. Уже перед посадкой в самлёт Маргарита Руэст передаёт мадам Гуэй ящик с бомбой, пояснив, что это какой-то механизм, который нужно доставить клиенту в Байе-Комо, тот самолёт встретит.

Во время взлёта самолёта Альберт Гуэй, сидел на террасе Дафферин в центре города Квебек и наблюдал за самолётами. Преступление идеально – в те годы проверок багажа перед посадкой не было, никто ни за чем не следил. Самолёт должен рухнуть в залив, никто не найдёт следов подложенной взрывчатки.

Но надежный план срывается – самолет взлетает с опозданием на десять минут, и из-за того, что на посадку над заливом идёт другой самолёт, пилот изменяет траекторию, и самолёт падает в лесу.

Поиски женщины, которая доставила ящик к вылету увенчались успехом – сестра часовщика была найдена. Затем проверили страховые полисы погибших и выяснили, что одна из жертв была застрахована перед полётом на 10 тысяч долларов (огромная сумма по тем временам – сам полис стоил 50 центов!), и что муж жертвы имеет торговые отношения с братом женщины, которая доставляла подозрительный ящик.

Остальное – часть судебной летописи..

Первый из трех судебных процессов состоялся 23 февраля 1950 года. На скамье подсудимых Жозеф-Альберт Гуэй. После трёх недель рассмотрения дела, 14 марта присяжные заседатели вынесли единогласный вердикт о виновности Альберта Гуэя.

В ходе двух последующих судебных процессов было установлено активное участие Жене Руэста и его сестры.

В 1949 году за такое преступление в Канаде полагается смертная казнь. Гуэй приговорён к смерти 23 июня 1950 года и повешен 12 января 1951 года. Часовщик Руест и его сестра повешены на следующий дел.

Что касается юной подруги Гуэя, из-за которой то в переносном и в буквальном смысле потерял голову (во время повешения голова оторвалась), следствием было признано, что она ни в чём не виновна, дело против неё возбуждено не было. Ну, как ни в чём не винована? А кто женатого мужика с ума свёл, да так, что тот более двух десятков человек на тот свет отправил. От любви и не такое бывает.