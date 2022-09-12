Скончавшаяся королева Елизавета Вторая владела многочисленным имуществом. Представляем самые необычные объекты из принадлежащей ей собственности

Самые необычные предметы из личного имущества королевы Елизваеты Второй.

Никто и никогда не скрывал данные об имуществе, которым владела королева (и которое унаследовал новый король). Например, правящему монарху на правах личной собственности именно монарха (а не государства) принадлежат шесть личных резиденций, включая Букингемский дворец, в котором 775 залов и комнат, и Замок Балморал (именно в нём королева скончалась). Королевская тиара, в обрамление которой входят 1333 алмаза самых разных размеров, тоже традиционно считается личной собстенностью монарха и переходит к новому после кончины или отставки предыдущего.

Но у королевы Елизаветы Второй был свой личный гардероб, который вряд ли пригодится Карлу Третьему, да и новая королева Камилла вряд ли соблаговолит пользоваться платьями, туфлями и шляпками предшественницы.

И тут уместно заметить, что в королевском гардеробе Елизаветы хранилось ни много, ни мало, всего-то 5000 (пять тысяч!) шляп всевозможных расцветок и фасонов. Конечно, эту коллекцию её Величество собрала за семьдесят лет правления, и большая часть из головных уборов вышла из моды, но все шляпы содержатся в идеальном состоянии и могут стать не просто основой, а основной частью музея шляп.

То же самое касается и сумочек. У королевы была коллекция сумок Launer. В её запасах хранится не менее двух сотен этих сумочек, каждая из которых стоит от 3 тысяч евро до умопомрачительных сумм. Но что поделаешь, если женщине сумочки нравилось? Приходится потакать невинной слабости. Кстати, по словам представителей двора, любимые модели королевы в вопросе сумочек, это модели Royal и Traviata (девочки, не толпитесь, всем хватит, больше одной в руки не давать)

Но среди других объектов собственности есть весьма любопытные и неожиданные.

Например, на территории Великобритании правящему монарху принадлежат, на правах личной собственности, все дикие лебеди. Эта традиция идёт с давних времён, когда лебединое мясо считалось деликатесом, и был принят закон, согласно которому покушение на лебедя считалось воровством имущества монарха, что каралось смертной казнью. Лебедей давно не едят, а традиция их охраны сохранилась – причинить вред лебедю, означает злонамеренное причинение ущерба собственности королей.

Точно так же, являются личной собственностью монарха все осетры, дельфины и киты прибрежных вод (обитающие и плавающие на расстоянии до трёх морских миль от ближайшего берега). Указ о переходе этих обитателей моря был принят ещё в 1324 году, во время правления короля Эдуарда Второго. По тому же указу правящему монарху принадлежат и все ракообразные обитатели моря Шотландии, но в этой части шотландские власти указ отменили, и теперь ответственность за сохранение раков и крабов лежит на службе морской охраны природы Шотландии. К тому же, королеве принадлежат черепахи одного из Багамских островов, опять же, взятые ей под защиту от браконьеров путём перехода в её личную собственность.

Королеве принадлежат, на правах личной собственности, все шелковичные деревья Британии. Опять же, традиция берёт начало в давние времена – в 17 веке король Джеймс Первый решил, что страна должна разводить собственные шелковицы, дабы избежать расходы на импорт шёлка с востока. Ничего не получилось из-за климата и состава почв, но плантанции и деревья были объявлены собствнностью короля.

Ещё один любопытный момент: Монарх владеет половиной морского побережья Британии. Да, эта часть берега считается Crown Estate (собственностью Короны), но традиционно хозяином этой недвижимости принято считать не “королевскую власть”, а именно монарха.

Есть ещё много любопытного в королевских запасах – от коллекции яиц Фаберже до личного дизайна и одной из расцветок шотландского кильта, повторять которые запрещено другим лицам.

Но, может быть, самой удивительной собственностью королевы был личный банкомат. Он был подарен её Величеству банком Coutts, который ведёт королевские финансы. Этот банкомат установлен в подвале Букингемского дворца, пользоваться им имела право лишь сама Елизавета Вторая, но вот пользовалась ли она им, никто не знает. В повседневной жизни королеве вряд ли хоть раз пришлось пользоваться наличными.