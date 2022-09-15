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Экономика Недвижимость Канадский рынок роскошной недвижимости не подвержен влиянию растущих процентных ставок

Канадский рынок роскошной недвижимости не подвержен влиянию растущих процентных ставок

Виктория Христова Сен 15, 2022 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости, Финансы, Экономика Комментарии к записи Канадский рынок роскошной недвижимости не подвержен влиянию растущих процентных ставок отключены 25 Просмотров

Похоже, что заоблачные процентные ставки не оказали такого влияния на сегмент ультра-элитной недвижимости, как на остальной рынок.

Похоже, что заоблачные процентные ставки не оказали такого влияния на сегмент ультра-элитной недвижимости, как на остальной рынок.

1% жителей Канады по—прежнему покупают недвижимость, и самые дорогие города страны не являются исключением. Согласно последнему рыночному отчету Engel & Völkers, рынки ультра-роскоши в Канаде не испытывают последствий постоянного повышения процентных ставок. В Торонто, где цены в последние месяцы значительно снизились, рынок роскошной недвижимости последовал их примеру с небольшим падением цен.

Недвижимость жилого класса стоимостью от $1 млн до $3,99 млн упала на 12% по сравнению с максимумом в феврале ($1 783 923), достигнув минимума в июле ($1 570 625 в июле). Цена на квартиры в диапазоне от $ 1 млн до $ 3,99 млн достигла пика позже, достигнув $ 1 440 937 в апреле, прежде чем упасть на 7% до $ 1 337 972 в июле. Но ультра-роскошная недвижимость Торонто – это совсем другая история. В этом секторе стоимость недвижимости жилого класса в июле достигла годового максимума в размере 6 199 350 долларов, что на 9% больше, чем в январе 2022 года. Средняя цена продажи кондоминиумов в диапазоне $4 млн с лишним достигла пика в мае и составила $6 042 500.

“Мне действительно интересно, что рынок ультра-роскоши не испытал такого же влияния, как рынок обычного жилья”, – говорит Моника Шнарре, консультант по недвижимости Engel & Völkers, которая занимается рынками коттеджей в Торонто и Онтарио. “Есть несколько причин; фондовый рынок все еще относительно высок и был таким в течение последних пяти лет; произошла коррекция, но это мягкая коррекция, а не драматическая. Образованный инвестор, особенно те, кто старше 40 лет, помнит, что эти вещи цикличны, как в 1994 и 2008 годах. Это всегда возвращается. Так что они считают это действительно разумным временем для инвестиций”.

Похожая история и в столь же дорогом Ванкувере. “Несмотря на влияние повышения процентных ставок на сегмент от $1 млн до $ 3,99 млн и средний рынок, покупатели жилья класса ультра–люкс по цене свыше $ 4 млн не видят такого большого влияния”, – говорит Эми Леонг, консультант Engel & Völkers Vancouver.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

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