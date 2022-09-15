Канадский стартап представил вездеход-кемпер Potential Adventure 1

Стартап из Канады практически возродил концепцию маленького полноприводного микроавтобуса Subaru Libero, прошедшего жизнь под разными именами и компенсировавшего все свои форматно-технические недостатки большим удобством в обращении.

Компания Potential Motors представляет Adventure 1, узенький внедорожник шириной 1,63 метра с электрической силовой установкой и высокой стартовой ценой.

Potential Motors описывает Adventure 1 как электрический внедорожник для отдыха. Модель, похоже, задумана как кемпер и может путешествовать по тропам, где огромному интегральному автофургону нечего делать. По словам канадцев, Adventure 1 не является модным аксессуаром, несмотря на свои компактные размеры и озорной внешний вид.

Adventure 1 имеет усовершенствованную подвеску, ориентированную на использование в условиях бездорожья, и даже небольшой генератор на пропане, позволяющий не только использовать кухонный гарнитур и отапливать салон при разряженном АКБ, но и даже зарядить аккумулятор. В задней части Adventure 1 расположена двуспальная кровать, из-под которой выдвигается мини-кухня с газовой плитой, раковиной и крошечной столешницей. Фургон оборудован резервуаром для воды емкостью 40 литров.

Но самое примечательное в Potential Adventure 1, пожалуй, электрическая силовая установка. Полноприводный автомобиль имеет два электродвигателя, которые в совокупности выдают 604 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.