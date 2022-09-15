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Новости Премьер-министр Канады назвал проблемы западных демократий

Премьер-министр Канады назвал проблемы западных демократий

Виктория Христова Сен 15, 2022 Новости, Новости Канады, Политика Комментарии к записи Премьер-министр Канады назвал проблемы западных демократий отключены 16 Просмотров

В западных демократических странах растет число политиков-популистов, заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо 13 сентября журналистам в ходе поездки в штат Нью-Брансуик.

В западных демократических странах растет число политиков-популистов, заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо 13 сентября журналистам в ходе поездки в штат Нью-Брансуик.

«Я думаю, что мы видим рост различных форм популизма, основанных на недовольстве и дезинформации, во многих демократиях по всему миру», — пояснил он. Так он отреагировал на избрание лидером оппозиционной Консервативной партии Канады Пьера Пульвера, которого Трюдо считает популистом.

Он отметил, что обсуждал данную тему со многими лидерами стран Большой Семерки. Трюдо также считает, что на западные демократии оказывают давление такие страны как Китай или Россия.

Лидер Канады считает, что консерваторы занимаются дезинформацией вместо того, чтобы отвечать на реальные, по его мнению, угрозы типа изменения климата.

ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/news/cc2e514b

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