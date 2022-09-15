В столице Канады выступили за укрепление связей с Кубой

Канада будет укреплять связи с Кубой, заявил мэр Оттавы Джим Уотсон на встрече с кубинским послом Эктором Игарса, сообщает 13 сентября Prensa Latina.

Во время беседы мэр Оттавы узнал об ущербе, который наносит экономическая, финансовая и торговая блокада, введенная более 60 лет назад правительством Соединенных Штатов против Кубы. Он также заинтересовался мерами, принимаемыми кубинским правительством для борьбы с пандемией COVID-19, и достижениями в области пяти вакцин, разработанных кубинскими научными центрами против этого заболевания.

Посол Игарса подробно рассказал, как Куба противостоит серьезным вызовам, несмотря на усиление карательной политики правительства США и попытки свергнуть ее революцию. Официальные лица также побеседовали о развитии индустрии досуга, поскольку Канада является основным рынком, отправляющим туристов на остров. Мэр Оттавы выразил желание продолжить двусторонний обмен между странами, предоставив при этом штаб-квартиру мэрии для проведения мероприятий по продвижению кубинской культуры в этом северном регионе. Более 30 еженедельных рейсов из Канады сегодня отправляются в известный туристический курорт Варадеро на северо-западе Кубы, сообщает 19 августа Prensa Latina.

Прямые маршруты охватывают маршруты между городами Торонто, Монреаль, Квебек, Эдмонтон и Ванкувер с курортом Варадео — самым голубым пляжем на Кубе. Сегодня некоторые крупные веб-сайты, такие как TripAdvisor, объявили его одним из лучших пляжей в мире. С ноября 2021 года Куба постепенно вновь открыла свои границы для международных посетителей, и туристический рынок начал возрождаться после пандемии коронавируса. В 2018 году число иностранных туристов на Кубе достигло 4,1 миллиона, из них более миллиона были канадцами. Ожидается, что в этом году Кубу посетят не менее 1,2 миллиона канадских путешественников.

В последние месяцы все большее число авиакомпаний объявляют об увеличении числа своих рейсов на Кубу. В мае мексиканская компания Aeromar решила расширить свои направления в карибской стране, соединив курорты Канкун и Варадеро. Кроме того, с ноября ожидается, что American Airlines (AA), крупнейший авиаперевозчик Соединенных Штатов на Кубу, будет иметь больше ежедневных рейсов между международным аэропортом Майами и пятью пунктами назначения на Кубе, в том числе в Варадеро.