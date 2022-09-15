Ожидается, что бобры заключат союз с природохранными органами Канады в сражении против пагубных климатических изменений

Присутствие бобров помогает уменьшить температуру окружающей среды вокруг рек.

Канадские природохранные органы, начиная с федерального министерства Окражающей среды и климатических изменений, внимательно изучают результаты эксперимента, проведённого экологами и биологами в бассейне небольшой реки Скайкомиш, которая протекает по территории штата Вашингтон (не путать с одноименным федеральным округом).

Биологи поселили в реке семь семейств бобров, переселив животных из других регионов с целью проверки теории, выдвинутой исследователями. Все семейства стали строить обычные бобровые плотины, а учёные наблюдали за процессом в течение года. Результаты эксперимента обнадёживающие. Оказывается, всего лишь семь семейств бобров, поселившихся на протяжении всего лишь тридцати километров (такова длина речки), снизили температуру воды на два градуса (температура замерялась неоднократно ещё до заселения мохнатых жильцов). Более того, экосистема реки за год изменилась в лучшую сторону — растительность стала пышнее и зеленее, что было обусловлено снижением температуры. К тому же всего лишь за год резко возросло количество лососей, обитающих в реке. Нет сомнений в том, что все изменения обусловлены бобрами — благодаря их плотинам создаются заводи и омуты, в которых вода, из-за глубины, не нагревается до обычных температур.

Исследователи уверены, что в долгосрочной перспективе результаты будут ещё лучше. А если количество бобров увеличится, то температуры ещё более снизятся, что означает очевидный успех в деле борьбы против климатических изменений (по утверждениям авторов исследования, разумеется).

Канадское министерство окружающей среды и климатических изменений изучает результаты обнадёживающего эксперимента и возможные последствия расселения многочисленных семейств бобров в канадских реках. Пожаловаться канадцам на отсутствие бобров, конечно, нельзя, так как даже в Монреале их иногда можно заметить в районе канала Лашин и в природных парках. Но вряд ли кто-то будет против увеличения поголовья национальных животных Канады, хотя известны и отрицательные последствия процесса (деятельность бобров может способствовать эрозии почвы на берегах рек), но рецепты борьбы с этими последстиями известны.

Так что, если данные опыта, проведённого в штате Вашингтон, подтвердятся, нас ждёт нашествие бобров! Что радует.