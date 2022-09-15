Список мобильных телефонов, владельцы которых не смогут пользоваться приложением WhatsUp с 30 сентября

“Радостная” весть для владельцев устаревших моделей мобильных телефонов, которые пользуются WhatsUp.

О грядущих изменениях в отношениях пользователей мобильных телефонов с популярнейшим приложением WhatsUp руководство компаний уже предупреждало. Теперь же объявлено о «последнем и решающим предупреждении» – 30 сентября это приложение, обеспечивающее мгновенную связь между всеми пользователями, на телефонах которых оно установлено, перестанет обслуживать устаревшие марки и модели. На самом деле, успех и популярность WhatsUp обеспечивает постоянное обновление программы, программисты и хозяева которой всегда стараются идти в ногу со временем и используют для улучшения работы новейшие технологии. Если в первое время после её выхода в свет программа позволяла лишь обмениваться текстовыми сообщениями, сегодня благодаря ей можно не только разговаривать бесплатно по телефону на любых расстояниях, но и вести конференции, в которых могут общаться до пятиста с лишним человек одновременно.

Вот теперь эта программа, которая с момента её появления на рынке услуг мобильной связи была скачена и установлена свыше пяти миллиардов раз, взяла новый рубеж (разумеется, при замене телефона она устанавливается снова, так что речь не о пяти миллиардах пользователей, конечно). И на многих старых моделях она просто не может работать или же у компании нет желания подстраиваться под эти модели.

Итак, с 30 сентября WhatsUp будет считаться несовместимой со следующими телефонами:

Все версии Android , начиная с версии 4.0.1 и более старыми.

, начиная с версии 4.0.1 и более старыми. Все версии аппловских iOS, начиная с iOS и более старыми.

Huawey: Huawey Ascend D2, Huawey Ascend Mate, Huawei Ascend G740.

Huawey Ascend D2, Huawey Ascend Mate, Huawei Ascend G740. LG: LG Lucid 2LG Optimus F7, LG Optimus L3 II Dual,LG Optimus F5, LG Optimus L5 II, LG Optimus L5 II Dual, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus L7 II, LG Optimus F6LG Enact, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus F3, LG Optimus L4 II, LG Optimus L2 II, LG Optimus F3Q.

LG Lucid 2LG Optimus F7, LG Optimus L3 II Dual,LG Optimus F5, LG Optimus L5 II, LG Optimus L5 II Dual, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus L7 II, LG Optimus F6LG Enact, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus F3, LG Optimus L4 II, LG Optimus L2 II, LG Optimus F3Q. Samsung: Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Xcover 2.

Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Xcover 2. iPhone: iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus.

Другие телефоны:

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

ZTE V956 – UMi X2

Faea F1THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Повторим, что речь идёт о старых моделях, но пользователей их ещё много, в том числе, многие родители отдают старые телефоны детям, связываясь с ними по WhatsUp, а многие пользуются в качестве запасных телефонов или же как аппараты, которые берутся в походы или в поездки.

Речь не идёт о том, что с 30 сентября программа выйдет из строя. Но никакой поддержки её не будет, а проблемы с безопасностью у пользователей возникнут. К тому же в случае любых неполадок и сбоев, на указанные модели будет невозможно WhatsUp переустановить, а при попытках общаться пользователей этих моделей с людьми, у которых установлены более новые версии программы будут возникать сложности, вплоть до невозможности установить связь между абонентами или подключиться к конференции.

Посему сторонникам старых добрых проверенных и любимых моделей либо придётся приобретать более новые модели, либо ожидать неполадок со связью через WhatsUp.