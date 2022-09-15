26 сентября НАСА собирается изменить курс пришлого астероида и спасти планету

Столкновение земного космического корабля и астероида будет передаваться в прямом эфире.

Фантастика становится реальностью — земляне запустили космический корабль с целью сбить с курса астероид. Столкновение ожидается 26 сентября. Просьба всем землянам пристегнуть ремни.

Итак, в ближайшие дни исполнится то, о чём нас предупреждали кассовые научно-фантастические фильмы — запущенный землянами космический корабль столкнётся с астероидом. Столкновение будет намеренным, а не случайным.

Первоначальный план состоит в том, что корабль столкнётся с небесным телом 26 сентября, но, возможно, сроки будут немного сдвинуты, и тогда удар будет нанесён в первые дни октября.

Речь идёт об астероиде Диморф (Dimorphos), максимальная длина которого достигает ста шестидесяти метров (астероид неправильных размеров, посему нельзя говорить о диаметре). Удар будет нанесён зондом DART, который был запущен ещё в 2021 году с целью проверки возможностей земной техники в деле предотвращения возможного падения на нашу планету крупного космического объекта, которых за историю Земли упало немало, да таких размеров, что они не только оставили гигантские шрамы на поверхности (в Квебеке весь район Шарльвуа, к северу от города Квебек сформирован древним астероидом, не говоря уже об огромных кратерах на севере провинции), но и изменили ход истории — роль астероида в гибели динозавров сомнению не подвергается.

Корабль и астероид столкнуться на суммарной скорости в 27 тысяч 760 километров в час (6,6 километров в секунду). Согласно расчётам, после удара траектория колоссального булыжника должна измениться на 1%, чего более, чем достаточно, дабы в случае меткого прицеливания неожиданно появившегося из глубин Космоса неизвестного нам метеора, не дать тому нас задеть, если удар будет нанесён на расстоянии несколько миллионов километров (Диморф находится в 11 миллионах километров от Земли).

За процессом будут наблюдать несколько телескопов, точнее, они уже следят за траекториями обоих тел, и исследователи смогут вычислить, насколько опыт удастся.

Миссия обошлась НАСА в 330 миллионов долларов – это в десятки раз меньше военных расходов на любую серьёзную «военную операцию» (специальную или нет, не суть важно, война есть война, как бы её стыдливо не обзывать). Но так как крупные небесные тела падают на нас регулярно (вспомним Челябинский метеорит, когда «пронесло» чудом, или Тунгусский «метеорит», который, опять же, удачно рухнул в тайгу), то деньги на сей раз в любом случае потрачены не зря.

По заверениям учёных, никакой опасности для человечества эксперимент не представляет, даже радиосвязь нарушена не будет (хм… знаем мы этих учёных, а вдруг не так изменят траекторию и оно жахнет прям-таки по нам?) Разрушение астероида целью не является ни в коем случае — для этого даже мощнейшей атомной бомбы маловато было бы. Единственная цель — попытаться лишь изменить его траекторию и посмотреть, получится ли.

НАСА уже обещала передавать репортаж с места события в прямом эфире — на корабле DART установлены видеокамеры, которые будут передавать изображения вплоть до момента удара, одновременно будут показываться и кадры, снятые с телескопов. Предположительное точное время пока не объявлено (хотя по расчётам, это случится в 19.45 по монреальскому времени 26 сентября, но, как мы упомянули выше, остаётся вероятность изменения даты и времени).

А вот интересно, будут ли слышны протесты активистов? Природе же будет нанесён ущерб, верно? А разве так можно?