Два десятка жителей Квебека арестованы за угрозы политикам во время избирательной кампании

















А за порчу политических плакатов тоже грозят серьезные наказания. Полиция провинции Квебек заявила, что уже 20 человек арестованы с начала предвыборной кампании за угрозы в адрес политиков или порчу имущества, связанного с выборами. Стражи порядка заметили значительный рост угроз в адрес политиков с начала пандемии COVID-19. Как это происходит Кандидат от CAQ Жиль Беланже после ряда подозрительных событий был вынужден вывезти из дома свою спутницу жизни и детей. Представитель Орфорда заявил, что обнаружил постороннего на своей территории в Магоге в Восточных городках Квебека. Неизвестный сбежал, как только заметил хозяина около дома. Однако спустя несколько часов, когда Беланже выехал из дома, он обратил внимание, что во время остановки на светофоре неизвестный направил в него пальцы в форме пистолета. Бланше обратился к стражам порядка. Они посоветовали удостоверится, все ли из девятерых детей политика в безопасности, а также "звонить в 911 в непредвиденной ситуации"… Ещё один кандидат от CAQ, Эрик Лефевр, заявил, что колонна из 20-30 автомобилей с перевернутыми флагами Квебека и Канады проехала ночью мимо его дома. Активисты кричали "Свобода!", "F— Лефевр" и "F— Лего". Политик акцентировал внимание, что его дочь-подросток с инвалидностью "пострадала от криков и гудков и больше не хочет выходить из дома". Но если кажется, что стадают только представители CAQ – то это не совсем так. Например, во время последней кампании было совершено нападение на офис кандидата от либералов. Провинциальная полиция также усилила охрану ключевых участников предвыборной гонки. Почему нападают на политиков? Профессор политологии Оттавского университета Томас Джуно уверен, что угрозы в отношении политиков в Квебеке (да и в других частях Канады) участились из-за пандемии COVID-19. Джуно также винит в процессах "эффект Трампа". По его словам радикализация в Соединенных Штатах при бывшем президенте Дональде Трампе просочилась в Канаду и подтолкнула некоторых людей к яростной критике институтов. "Таким образом, – сказал он, – был преодолен рубеж, который ранее считался красной чертой". Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

