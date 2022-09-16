Койоты в городе: канадец предупреждает соседей о возможной опасности

Кого только не встретишь на улицах канадских городов.
Житель Виннипега Стивен Рой рассказал, то в пятницу вечером он катался на роликах со своими двумя собаками. Он предупреждает жителей Виннипега о стае голодных койотов около города.
Рой сообщил, что ранее читал о визитах на диких хищников на территорию города. Однако он признал, что ранее не слышал о нападениях.
Однако Рой отметил, что в его случае животные именно преследовали его. Он акцентировал внимание, что койоты бежали за ним почти 10 минут.
В конце концов нашему герою удалось отбиться от зверей. Однако он признает, что это в основном заслуга его собак.
- Это вообще нормально?
Представитель провинции сказал, что в пределах города Виннипег регистрируются около 70 наблюдений койотов в год. Он добавил, что в большинстве случаев животные не преследуют людей.
“Все зарегистрированные конфликты связаны с присутствием домашних животных. Как правило, такое происходит два-три раза в год”, — сказал представитель.
Эксперты добавили, что койоты обычно стараются избегать встреч с людьми. Однако они становятся смелее и агрессивнее, когда видят источники пищи, связанные с людьми.
Власти предупреждают, что важно не оставлять домашних животных на улице без присмотра. Они должны быть на поводке во время прогулки.
- Если вы столкнулись с койотом, нужно
– сохранять спокойствие
– взять маленьких домашних животных или детей на руки
– более крупных животных оставить на привязи.
– не бегать и медленно пятиться, но не поворачиваться к животному спиной.
Если приближается койот, людям советуют издавать громкие звуки и давать отпор.