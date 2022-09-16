Койоты в городе: канадец предупреждает соседей о возможной опасности



Кого только не встретишь на улицах канадских городов.

Житель Виннипега Стивен Рой рассказал, то в пятницу вечером он катался на роликах со своими двумя собаками. Он предупреждает жителей Виннипега о стае голодных койотов около города.

Рой сообщил, что ранее читал о визитах на диких хищников на территорию города. Однако он признал, что ранее не слышал о нападениях.

Однако Рой отметил, что в его случае животные именно преследовали его. Он акцентировал внимание, что койоты бежали за ним почти 10 минут.

В конце концов нашему герою удалось отбиться от зверей. Однако он признает, что это в основном заслуга его собак.

Это вообще нормально?

Представитель провинции сказал, что в пределах города Виннипег регистрируются около 70 наблюдений койотов в год. Он добавил, что в большинстве случаев животные не преследуют людей.

“Все зарегистрированные конфликты связаны с присутствием домашних животных. Как правило, такое происходит два-три раза в год”, — сказал представитель.

Эксперты добавили, что койоты обычно стараются избегать встреч с людьми. Однако они становятся смелее и агрессивнее, когда видят источники пищи, связанные с людьми.

Власти предупреждают, что важно не оставлять домашних животных на улице без присмотра. Они должны быть на поводке во время прогулки.

Если вы столкнулись с койотом, нужно

– сохранять спокойствие

– взять маленьких домашних животных или детей на руки

– более крупных животных оставить на привязи.

– не бегать и медленно пятиться, но не поворачиваться к животному спиной.

Если приближается койот, людям советуют издавать громкие звуки и давать отпор.