Монреальский музей Холокоста выбрал дизайнеров для новой штаб-квартиры

Совместная канадская команда архитекторов KPMB и Daoust Lestage Лизотт Штекер возглавит проектирование и разработку нового центра Монреальского музея Холокоста после международного конкурса, в котором приняли участие более 30 предложений со всего мира.

Совместная канадская команда архитекторов KPMB и Daoust Lestage Лизотт Штекер возглавит проектирование и разработку нового центра Монреальского музея Холокоста после международного конкурса, в котором приняли участие более 30 предложений со всего мира. Об этом 14 сентября пишет онлайн-журнал Archinect.

Проект предоставляет новое помещение стоимостью $90 млн для учреждения, которое работает в помещении в городском регионе Кот-де-Неж с момента его основания группой выживших евреев и их потомков в 1979 году.

Исторически в Монреале проживало еврейское население, которое до недавнего времени было самым многочисленным в Канаде. Таким образом, новый объект будет основан на принципах памяти, образования и сообщества и будет включать в себя ряд модернизированных выставочных и классных помещений, аудиторию, мемориальный сад и комнаты, посвященные важным свидетельствам тех, кто лично испытал ужас и лишения, связанные с военными преступлениями нацистов.

“Блестящему дизайну удалось создать пространство мощной архитектуры, которое остается уважительным и чувствительным к сложной истории Холокоста и его наследию в области прав человека, которое будет передаваться в его стенах», — говорится в заявлении исполнительного директора музея Даниэля Амара.

В здании будут представлены интерактивные голограммы выживших в Холокосте, рассказывающих свои истории, а также новый зрительный зал, мемориальный сад, классы и большие помещения для постоянных и временных выставок.

Около 40 тысяч человек, переживших Холокост, переехали в Канаду после Второй мировой войны, чтобы начать новую жизнь, 9 тысяч из них обосновались в Монреале.

«Выбор бывшего Еврейского квартала приобретает еще большее значение, поскольку он сливается с историей девяти тысяч переживших Холокост, которые налаживали свою жизнь здесь, в Монреале», — говорит Шнурбах, – наши коллекции буду посвящены историям выживших и их вкладу в развитие и процветание нашего города».

Основанный в свое время пережившими Холокост, музей в Монреале имеет самую большую в Канаде коллекцию материалов по этой теме, в том числе более 13 500 экспонатов и 858 записанных видеосвидетельств.