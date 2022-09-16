Джастин Трюдо возглавит делегацию, которая посетит похороны Елизаветы II

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо собирается приехать в Великобританию для участия в похоронах королевы государства Елизаветы II

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо собирается приехать в Великобританию для участия в похоронах королевы государства Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября. По полученной информации, вместе с ним в Лондон также прилетят четыре бывших руководителя канадского кабмина.

Как ожидается, на похоронах Елизаветы от Канады будут присутствовать Трюдо, генерал-губернатор страны Мэри Саймон, экс-премьер Ким Кэмпбелл и бывший глава кабмина Стивен Харпер. Кроме того, траурную церемонию собираются посетить ряд предшественников Саймон, в том числе Микаэль Жан, занимавший пост официального представителя британского монарха в Канаде до 2010 года.

Не исключается, что в канадскую делегацию также будут включены некоторые представители коренных народов страны. При этом день похорон Елизаветы II в Канаде станет днем траура по британскому монарху.

Букингемский дворец объявил о смерти 96-летней королевы Великобритании 8 сентября. Елизавета II правила королевством почти 71 год, что является самым большим сроком в истории государства. После ее смерти престол занял старший сын королевы — 73-летний Чарльз, ставший при коронации королем Карлом III.