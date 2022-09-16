Джастин Трюдо рассказал о первой части проекта национального стоматологического страхования

Во вторник, 13 сентября, правительство Канады представило пакет мер, призванных помочь домохозяйствам справиться с инфляцией, на сумму 3,1 млрд канадских долларов, включая впервые введенное национальное стоматологическое страхование, сообщает Во вторник, 13 сентября, правительство Канады представило пакет мер, призванных помочь домохозяйствам справиться с инфляцией, на сумму 3,1 млрд канадских долларов, включая впервые введенное национальное стоматологическое страхование, сообщает Le Figaro

Во вторник, 13 сентября, правительство Канады представило пакет мер, призванных помочь домохозяйствам справиться с инфляцией, на сумму 3,1 млрд канадских долларов, включая впервые введенное национальное стоматологическое страхование, сообщает Le Figaro. Рост цен в стране этим летом достиг уровня, невиданного за последние 40 лет, и сильно ударил по беднейшим семьям, поскольку цены на продукты питания продолжают расти.

“Помощь, о которой мы объявляем сегодня, будет иметь большое значение для людей, которые ее получат, и в то же время она нацелена на то, чтобы не подстегнуть инфляцию”, – сказал премьер-министр Джастин Трюдо, который подвергается широкой критике за свое отношение к инфляционному кризису.

Среди объявленных мер Джастин Трюдо подробно рассказал о первой части национальной стоматологической страховки – первой для Канады. Первоначально она будет ориентирована на детей до 12 лет, которые не имеют доступа к стоматологической страховке, а к концу 2023 года распространится на “детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей”, сказал премьер-министр.

В конечном итоге, национальное стоматологическое страхование должно быть доступно всем семьям, зарабатывающим менее 90 000 канадских долларов в год, говорится в заявлении. Премьер-министр также объявил о введении шестимесячного потребительского налогового кредита и единовременной надбавки к жилищному пособию для малообеспеченных арендаторов.

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