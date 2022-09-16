Площадь будущего здания составит 13 700 квадратных метров, или почти 150 000 квадратных футов.
Правительство Канады приобрело лот 20 мая 2020 года, заплатив цену в 7,375 миллиона долларов. Участок площадью 2024 м2 (около 22 000 кв. футов) принадлежал городу Монреаль. Город приобрел его в 2001 году в результате процедуры экспроприации. Его стоимость на муниципальном уровне с 2000 по 2022 год составляет 7,594 миллиона долларов.
«В настоящее время проводятся археологические исследования и раскопки на участке, расположенном по адресу улица Сен-Жак, 46. Цель этих работ – узнать о предыдущих использованиях этого места и сохранить найденные артефакты», – сообщили нам государственные службы.
SPAC построит на этом же участке новое здание Crown, которым он будет владеть и возьмет на себя управление недвижимостью. Точная дата начала строительных работ и другие детали, связанные с проектом, еще не были официально объявлены.
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Ольга Успенская
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