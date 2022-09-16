Министерство коммунальных услуг и снабжения Канады (SPAC) планирует построить офисное здание на участке, пользующемся большой популярностью в течение последних двадцати лет в Старом Монреале, расположенном недалеко от здания суда.

Площадь будущего здания составит 13 700 квадратных метров, или почти 150 000 квадратных футов.

Правительство Канады приобрело лот 20 мая 2020 года, заплатив цену в 7,375 миллиона долларов. Участок площадью 2024 м2 (около 22 000 кв. футов) принадлежал городу Монреаль. Город приобрел его в 2001 году в результате процедуры экспроприации. Его стоимость на муниципальном уровне с 2000 по 2022 год составляет 7,594 миллиона долларов.

«В настоящее время проводятся археологические исследования и раскопки на участке, расположенном по адресу улица Сен-Жак, 46. Цель этих работ – узнать о предыдущих использованиях этого места и сохранить найденные артефакты», – сообщили нам государственные службы.

SPAC построит на этом же участке новое здание Crown, которым он будет владеть и возьмет на себя управление недвижимостью. Точная дата начала строительных работ и другие детали, связанные с проектом, еще не были официально объявлены.

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