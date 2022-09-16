Пятеро лидеров главных политических партий Квебека, активно участвующих в предвыборной гонке, поспорили друг с другом в первых публичных дебатах

Общее внешнее впечатление от состоявшихся первых предвыборных дебатах вождей партий.

Итак, прошли первые публичные дебаты вождей крупнейших политических партий Квебека, претендующих на места в Национальной Ассамблее (Парламенте) и, а чем чёрт не шутит, на формирование нового правительства провинции.

Ни у кого из наблюдавших за битвой квебекских гигантов сомнений нет — больше всего четверо оппозиционных на сей момент лидеров нападали на нынешнего премьера, нанося ему удары со всех сторон. Тот пытался отбиваться, но выглядел не образцово. То ли подустал человек, то ли лень было отражать атаки и самому переходить в наступление. А ведь эксперты в политических вопросах единодушны — настоящая борьба начинается с первых публичных дебатов, так что дело выглядит так, что Франсуа Лего противникам пока уступил.

Но вопросы обсуждались серьёзные, а не «кто там когда вечеринку устроил». Первая тема касалась уровня жизни, экономики и состояния окружающей среды. Пересказывать двухчасовое обсуждение мы не можем, скажем лишь предложения от всех лидеров противоречили друг други, конечно, и те довольно успешно критиковали предложения противников.

В этом вопросе, наверно, можно заметить, что когда ведущий задал вопрос лидеру консерваторов – «В случае победы Вы будете управлять финансами Квебека так же, как личными?» (явная отсылка к тому факту, что тот однажды забыл вовремя оплатить налоги), тот ответил: – «Я очень доволен тем, что ни один из моих оппонентов этот вопрос не счёл достойным обсуждения. Семь дней меня за забывчивость песочили, но даже мои противники поняли, что этого достаточно».

Вторая тема — здравоохранение, вопросы семьи и образования. И опять же, взаимные упрёки, признания в ошибках, допущенных во время пандемии, резкая критика системы здравоохранения и образования (в ответ на критику, Лего попенял либералам, мол, а вы-то пятнадцать лет стояли у власти, и что сделали?).

Долго спорили об иммиграции, языке и национальной идентичности. Консерваторы обвинили либералов в измене англоязычным жителям Квебека, причем лидер их выдвинул это обвинение на английском языке, пояснив позже, что он хотел, чтоб его лучше поняли как раз англоязычные. Может быть, впрочем, самым важным моментом в этом вопросе стало произнесённое публично обязательство премьера, что в случае победы никакого нового референдума по отделению не будет, пока его партия будет находиться у власти.

Одним словом, тех, кто интересуется глубоким и подробным анализом дебатов, приглашаем почитать прессу — оценок представления полным-полно. Мы же лишь вкратце прошлись по ситуации, но согласны с мнением общества — лидер правящей партии выглядел несколько блекло. Лидер консерваторов тоже. Лидер Квебекской партии блистал и предстал уверенным в себе, надо признать. Слабо выглядел вождь Солидарного Квебека, скорее производивший впечатление самовлюблённого юноши. Очень активна была глава Либеральной партии Квебека, наверно, тоже сверкала на подиуме. Но это только начало… Вторые дебаты пройдут 22 сентября, посмотрим, кто к ним лучше подготовится.