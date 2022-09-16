Лидер Квебекских консерваторов обвиняет друга в своих долгах за квартиру

А от либералов баллотируется любитель хранить краденное.

Лидера Консервативной партии Квебека Эрика Дюэма обвиняют в систематической неоплате налоговых счетов за недвижимость в Квебеке. Однако политик заявил, что это “результат финансовых трудностей друга”.

Дюэм заявил, что берет на себя ответственность и недавно оплатил все неоплаченные счета.

Лидер консерваторов объяснил, что он поселил в своем жилье друга. Согласно договоренности, с того не взималась плата за аренду, но друг должен был содержать дом и платить муниципальные и школьные налоги, а также за коммунальные услуги. Но отец четверых детей не сдержал обещание. Дюэм сказал, что изначально они подписали договор аренды, но его друг не смог платить.

“Я беру на себя всю ответственность, даже если платить должен был кто-то другой”, — сказал Дюэм.

О какой сумме идёт речь?

На прошлой неделе Journal de Québec сообщил, что Дюэм задолжал 14 000 долларов муниципальных налогов. И, согласно La Presse, в период с октября 2018 года по январь 2021 года были также неуплачены школьные налоги в размере 2400 долларов. В связи с этим “для беседы” с Дюэмом был отправлен судебный пристав.

Это не первый раз, когда у Дюэма возникают проблемы со счетами. В 2012 году, работая радиоведущим, он сказал слушателям, что Hydro-Québec отключила ему электричество, потому что он не оплатил свой счет за 18 месяцев. В то время он возложил вину на государственную коммунальную службу, порицая ее монопольный статус.

Во вторник Дюэма спросили, как кому-то, стремящемуся стать премьер-министром, можно доверить управление государственным кошельком, если он не может оплачивать свои собственные счета.

“Есть много людей, которым трудно сводить концы с концами в конце месяца. Я не первый и не последний, и я хочу представлять этих людей в национальном собрании”, — сказал Дюэм.

Мнение коллег

Лидеры других партий поставили под сомнение объяснение Дюэма.

Представитель Солидарного Квебека Габриэль Надо-Дюбуа (который кстати тоже не любит платить за квартиру) сказал, что Дюэм должен предоставить квебекцам больше прозрачности. “У меня также есть друзья, и мне нравится им помогать, но я считаю, что это слишком”, — сказал Надо-Дюбуа.

Лидер либералов Доминик Англад заявила, что все граждане должны платить налоги. “Если вы стремитесь возглавить Квебек, самое меньшее, что вы можете сделать, — это показать пример”, – сказала Англанд.

Жадный миллионер

Также на этой неделе партийные лидеры обнародовали данные о своем личном богатстве.

На первом месте стоит Доминик Англад с заявленными активами в размере 12 миллионов долларов. За ней следует лидер коалиции Avenir Québec Франсуа Лего с 9,5 миллионами долларов.

Дюэм занял третье место с 2,7 миллионами долларов, за ним последовал лидер Квебекской партии Поль Сен-Пьер Пламондон с 410 450 долларами. Надо-Дюбуа из Солидарного Квебека сообщил, что его собственный капитал составляет 104 285 долларов.