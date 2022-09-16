Офисное здание высотой в 200 метров практически выгорело. Число жертв неизвестно. Видео с места пожара поражают

Огромный пожар в городе Чанж.

В городе Чанша, главном городе южной провинции Хунань (всего в одной только этой провинции проживают свыше 65 миллионов человек) практически полностью сгорела высочайшая башня, в которой располагались помещения компании Телеком. Высота здания — 200 метров. И хотя сооружение не рухнуло, но, наверняка, его восстановление займёт долгие месяцы, если оно вообще подлежит восстановлению.

Всего в башне размещались сотни офисов разных компаний, но большая часть помещения была занята подразделениями Телеком.

К вечеру пятницы (по местному времени), пожар был, в основном потушен, хотя, скорее всего, огонь затух сам по себе, когда выгорело всё, что могло гореть с одной стороны сооружения (противопожарные перегородки уберегли другие части здания).

На место пожара прибыло не менее ста пятидесяти пожарных, которые пытались справиться с огнём, но безуспешно. Гигантские столбы дыма возносились над городом Чанша, население которого превышает десять миллионов человек (в этом городе проживает больше народу, чем во всём Квебеке).

На момент написания статьи данных о жертвах нет, но власти считают, что их может быть много, так как пожар стал распространяться с нижних этажей на верхние, а многие присутствующие не успели перебежать на ту сторону, которую переборки отгородили от зоны, охваченной огнём.