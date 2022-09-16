Вот так траур: попытка сексуального насилия в очереди к гробу Королевы

Напомним, что Королеву похоронят в свинцовом гробу.

Королевская прокуратура сообщила, что мужчине было предъявлено обвинение после того, как он якобы изнасиловал двух женщин в очереди на прощание с королевой Елизаветой II в Лондоне в среду.

Представитель прокуратуры сообщил в пятницу, что мужчине предъявлено обвинение по двум пунктам в нарушении приказа о предотвращении сексуального вреда и двум пунктам обвинения в сексуальном насилии над женщиной.

Полиция арестовала шалунишку после того, как он обнажился и начал недвусмысленно толкать двух женщин сзади. Столичная полиция заявила, что женщины стояли в очереди, чтобы увидеть гроб королевы после того. Вестминстер-холл открыл свои двери в среду.

Инцидент произошел в Victoria Tower Gardens возле здания парламента.

Вестминстер-холл открыл свои двери для посетителей в среду, позволив жителям страны попрощаться с Королевой. Очередь выстроилась на многие километры вдоль южного берега Темзы.

Несмотря на неприятное происшествие, местная полиция признала, что в целом было “очень мало преступлений или других инцидентов, когда понадобилось вмешательство офицеров”.